CICLISMO / Elisa Balsamo torna in nazionale: sarà in gara agli Europei su pista

Sarà il velodromo di Konya, città di circa un milione di abitanti nel cuore dell’Anatolia (sull’altopiano centrale della Turchia a poco più di 1.000 metri di altitudine), ad ospitare i Campionati Europei di ciclismo su pista, in programma da domenica 1° a giovedì 5 febbraio.

Si apre in questo scenario la nuova stagione internazionale, che culminerà alla metà del prossimo mese di ottobre con i Mondiali di Shanghai (Cina), primo appuntamento utile ai fini della qualificazione per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

I commissari tecnici Diego Bragato, Ivan Quaranta, Edoardo Salvoldi e Marco Villa hanno convocato nel complesso 20 azzurri (otto donne e 12 uomini) per le gare del prestigioso evento continentale. In campo femminile agiranno Anita Baima, Elisa Balsamo, Matilde Cenci, Letizia Paternoster, Linda Sanarini, Siria Trevisan, Miriam Vece e Federica Venturelli mentre per quanto riguarda il settore maschile spazio per Matteo Bianchi, Davide Boscaro, Simone Consonni, Fabio Del Medico, Renato Favero, Niccolò Galli, Etienne Grimod, Francesco Lamon, Stefano Antonio Minuta, Stefano Moro, Mattia Predomo e Juan David Sierra.

Tornano in Nazionale Simone Consonni, Elisa Balsamo e Letizia Paternoster, assenti agli ultimi Mondiali di Santiago