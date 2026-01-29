TENNIS / Simone Massellani out agli ottavi degli Australian Open Junior

Si interrompe agli ottavi di finale la (brillante) avventura di Simone Massellani agli Australian Open Junior.

Il 18enne caramagnese è uscito sconfitto, dopo un'ora e 34 minuti, dal match contro Keaton Hance, numero 8 del ranking junior. Il forte statunitense si è imposto per 6-0, 6-4.

A Melbourne Massellani aveva eliminato, all'esordio, il portoricano Yannik Alvarez mentre al secondo turno aveva avuto la meglio sul colombiano Juan Miguel Bolivar Idarraga.

Simone Massellani, attualmente n.35 del ranking junior (n.2 italiano), è cresciuto sui campi del Best Point Caramagna Piemonte.