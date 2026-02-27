IL METEO / Fine settimana grigio e nebbioso

Non ci saranno perturbazioni ma il cielo si presenterà perlopiù molto nuvoloso o coperto con anche nebbie che potranno localmente essere persistenti.

L'alta pressione si indebolirà per qualche giorno permettendo l'ingresso di aria più umida dall'Atlantico. Non ci saranno perturbazioni ma il cielo si presenterà perlopiù molto nuvoloso o coperto con anche nebbie che potranno localmente essere persistenti. Nessun cambiamento sostanziale a inizio settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Oggi venerdì 27 febbraio. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso sulle Alpi ed in generale sui rilievi oltre una certa quota, mentre in pianura saranno presenti nebbie localmente anche persistenti durante il giorno.

Temperature ancora oltre la media del periodo soprattutto in montagna, anche se in graduale calo. In pianura massime che invece saranno comprese tra 15 e 17 °C. Venti assenti o deboli variabili, questa situazione consentirà l'accumulo di inquinanti.

Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo. L'alta pressione tenderà ad indebolirsi lasciando infiltrare aria più umida da ovest, con un abbassamento delle temperature e un cielo per lo più molto nuvoloso o coperto e nebbie più estese che potranno persistere anche di giorno. Qualche sprazzo di sole in più sul levante Ligure almeno domani. Possibilità di brevi pioviggini qua e là.

Temperature in lieve ma costante calo e di limitata escursione diurna. Le massime si attesteranno tra i 12 e 15 °C, mentre le minime saranno molto alte per il periodo e comprese tra 7 e 11 °C. Venti sempre assenti o deboli variabili. Domenica tuttavia aumenterà un po' l'intensità sui settori centrali liguri per venti di tramontana.

Tendenza successiva

Lunedì la situazione dovrebbe rmanere molto simile al fine settimana con qualche probabile pioggia in più, sempre piuttosto irregolare e venti in temporaneo rinforzo di tramontana sulla Liguria. Poi l'alta pressione tenderà a rinforzarsi e le temperature in quota a risalire, ma sempre in un contesto di cielo variabile. Possibile qualche pioggia più diffusa a metà settimana.

Previsioni stagionali

Previsione rischio grandine e dati grandinate

