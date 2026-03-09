Settimana variabile, tra cieli nuvolosi, rapide perturbazioni e temperature ballerine

Il cedimento graduale dell'alta pressione lascia campo all'ingresso di deboli perturbazioni atlantiche, piuttosto rapide, portando la tipica variabilità che segna l'ingresso nella stagione primaverile.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 9 marzo

Il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso, con copertura nuvolosa in aumento dalla serata su Liguria occidentale e cuneese. Al pomeriggio possibile qualche rovescio sui monti per attività cumuliforme pomeridiana.

Temperature massime fra 14 e 16°C. Venti assenti o deboli variabili.

Domani martedì 10 marzo

In nottata e mattinata precipitazioni su Liguria occidentale e cuneese, poi i rovesci si sposteranno verso la Liguria orientale. Piogge deboli anche su parte delle pianure piemontesi. Neve oltre i 1200/1300 m sulle Alpi marittime. Miglioramento a partire dalla serata.

Temperature sempre stazionarie o in lieve diminuzione, con massime tra 11 e 14 °C, minime tra 7 e 9 °C su pianure piemontesi, fino 11/12 °C su coste liguri. Venti sempre assenti o deboli variabili, con qualche rinforzo nordorientale tra notte e mattina su coste liguri occidentali.

Mercoledì 11 e giovedì 12 marzo

Quasi fotocopia di lunedì e martedì, con tempo più stabile mercoledì (piogge però su levante ligure) e piogge giovedì mattina, questa volta più su Alpi nordoccidentali e pianure più orientali. Temperature con lievi oscillazioni, ma sostanzialmente invariate. Un po' più fresco mercoledì mattina con minime che localmente potranno scendere fino 4/5 °C.

Da venerdì 13 marzo

La situazione volgerà verso una maggiore instabilità, con probabile fase di maltempo più intenso nel fine settimana, da confermare nei prossimi aggiornamenti.

