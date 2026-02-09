Nessuna tregua: da domani nuova perturbazione e forte maltempo sulle Alpi

Non sarà un periodo di vera e propria tregua, ma le piogge saranno meno presenti sulle aree di pianura. Forte maltempo sulle Alpi da domani e in parte in Liguria. Temperature in rialzo da mercoledì.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 9 febbraio

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso ma senza precipitazioni rilevanti, anche se qualche occasionale piovasco sui rilievi sarà possibile al pomeriggio. Temperature nella media del periodo con massime comprese tra 9 e 13 °C.

Venti generalmente assenti o deboli variabili, soltanto in Liguria tra savonese e genovese saranno settentrionali stamattina ma in rapida attenuazione.

Da martedì 10 a giovedì 12 febbraio

Correnti occidentali molto intense portano varie perturbazioni a cominciare dal pomeriggio/sera di martedì. Tuttavia le precipitazioni saranno relegate per lo più sulle aree alpine e sulla Valle d'Aosta. Inizialmente con neve a quote medie, poi da mercoledì a quote più alte per l'aumento delle temperature che saranno oltre la media del periodo. Piogge intense anche su Liguria orientale principalmente tra domani sera e mercoledì mattina.

Sulle pianure piogge deboli e irregolari per via della schermatura dovuta alle Alpi, e per lo più tra domani sera e mercoledì notte.

Temperature stazionarie domani, poi in aumento da mercoledì. Le massime passeranno da 9/12 °C a 14/16 °C, minime anche in aumento e con valori che dai 2/5 °C di domani passeranno ai 6/10°C di mercoledì e giovedì.

Venti forti o molto forti di Foehn sulle Alpi, con raffiche localmente oltre i 90/100 km/h, a partire da domani sera. Altrove venti deboli variabili, qualche raffica di Foehn sulle pedemontane di torinese e cuneese in particolare giovedì. E un po' di vento anche su Appennino ligure di levante.

Tendenza successiva

Il quadro meteorologico non accenna a stabilizzarsi per lunghi periodi, e nel fine settimana una nuova perturbazione potrebbe portare ad un abbassamento delle temperature con una breve fase pienamente invernale. Evoluzione da confermare nei prossimi aggiornamenti.

