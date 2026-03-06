 / Datameteo

IL METEO / Condizioni stabili, nuvolosità concentrata su Cuneese e Ponente ligure

Temperature stazionarie o in lieve aumento domani in presenza di sole, con valori massimi compresi tra 14 e 17 °C

IL METEO / Condizioni stabili, nuvolosità concentrata su Cuneese e Ponente ligure

Continua la presenza dell'alta pressione anche nei prossimi giorni, che centrata sull'Europa centro-orientale respinge le perturbazioni atlantiche mantenendo sulle nostre regioni condizioni stabili anche se non sempre con belle giornate. Questa staticità atmosferica favorirà l'accumulo di inquinanti, e a causa delle correnti sciroccali dal nord Africa, la presenza di pulviscolo sahariano.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione. 

Oggi venerdì 6 marzo. Il cielo si presenterà prevalentemente molto nuvoloso o coperto sui settori meridionali del Piemonte, sprazzi più soleggiati tra aree settentrionali e Liguria. Possibile qualche debole pioggia sulle Alpi Marittime.

Temperature stazionarie con massime comprese tra 14 e 16 °C. Venti assenti o deboli variabili su Piemonte e valle d'Aosta, moderati settentrionali su Liguria centro-occidentale.

Domani sabato 7 e domenica 8 marzo. Meno nuvolosità, concentrata perlopiù tra Cuneese e Ponente ligure, belle giornate altrove ma con ancora possibili nebbie al mattino.

Temperature sempre stazionarie o in lieve aumento domani in presenza di sole, con valori massimi compresi tra 14 e 17 °C. Le minime saranno intorno a 7/11 °C , localmente nelle aree con rasserenamenti notturni prolungati potranno scendere fino 4/5 °C.

Venti assenti o deboli variabili.

Tendenza inizio settimana. Più variabilità a inizio settimana, con qualche pioggia o rovescio in particolare martedì, poi bel tempo a seguire. Temperature che ancora saranno attorno alla media del periodo.

