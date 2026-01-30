Carlo Ripa riconfermato Presidente del Panathlon Club Cuneo

Giovedì 22 gennaio 2026 nella nuova sede del Panathlon Club Cuneo, presso il Centro Incontri di San Rocco Castagnaretta, via Demonte 12, si è svolta l’assemblea ordinaria elettiva dei soci, con l’ordine del giorno che prevedeva la relazione del presidente, la relazione contabile-finanziaria, la relazione del collegio di controllo della situazione contabile.

Al termine delle varie relazioni e dell’espletamento di tutte le formalità, si è provveduto alle votazioni per l’elezione del presidente del club, del consiglio direttivo, del collegio arbitrale e del collegio controllori amministrativo contabili per il biennio 2026-2027.

Carlo Ripa è stato riconfermato presidente del Panathlon Club Cuneo, affiancato dai vicepresidenti Chiara Blangetti e Bruno Bossi, dal tesoriere Vittorio Sommacal, dalla segretaria Daniela Dotta, dai consiglieri: Armando Albanese, Franco Civallero, Bruno Giordano, Piermario Giordano, Claudio Migliore, Dario Rinaudo e Giuliana Viale e dal past president Giovanni Mellano.

Nel collegio arbitrale viene riconfermato presidente Valter Fantino, affiancato da Danilo Schianchi, Umberto Fino e Mauro Pellegrino.

Nel collegio controllori amministrativo contabili viene riconfermato presidente Guido Campana affiancato da Enrico Schianchi, Anna Maria Mestriner e Sergio Levico.

Dopo lo scioglimento della seduta tutti i soci presenti si sono ritrovati presso il ristorante “La Ruota 2” di Andonno, per la cena conviviale.