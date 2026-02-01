I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA / Dieci minuti alla finestra e decine di infrazioni: l'incrocio di corso Nizza è una giungla

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa (prima uscita, lunedì 26 gennaio).

Non ci siamo seduti sulla sponda del fiume. Ci siamo affacciati alla finestra. Per 10 minuti, in un lunedì mattina di negozi chiusi e poco traffico.

Eppure, abbiamo contato una dozzina di infrazioni. Poi siamo scesi in strada, il tempo di scattare alcune foto e contare altre numerose violazioni del Codice della Strada.

Di recente, l'incrocio sotto la nostra redazione - tra corso Nizza e via Statuto da un lato e via XXVIII Aprile dall'altro - è stato teatro di due brutti incidenti.

In entrambi, è rimasto coinvolto - e ha avuto la peggio - un giovane motociclista. In entrambi gli episodi, lo scontro è avvenuto con una vettura.

Non sta a noi dire se quelle auto stessero circolando nel pieno rispetto delle regole. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia locale, che dovrà accertare le responsabilità.

Ma una cosa è evidente a chiunque osservi quell'incrocio anche per pochi minuti: le infrazioni sono continue.

Le abbiamo contate, semplicemente guardando.

Una vettura attraversa corso Nizza, provenendo da via Statuto e dirigendosi verso via XXVIII Aprile.

Peccato che da via Statuto si possa svoltare solo verso destra, quindi verso piazza Galimberti.

Pochi minuti dopo, due mezzi della nettezza urbana, a breve distanza l'uno dall'altro, compiono la stessa manovra vietata: escono da via Statuto e tirano dritto, verso via XXVIII Aprile

Non è finita: contiamo tre vetture che, uscendo sempre da via Statuto, svoltano a sinistra verso piazza Europa. In un caso, le macchine che stanno transitando regolarmente su corso Nizza sono costrette a fermarsi per far passare l'automobilista in piena infrazione.

In un altro caso, vediamo una vettura pronta a fare la stessa manovra, con già la freccia accesa.

Alla guida c'è una signora. Ci vede con il telefono, spegne la freccia e gira nella direzione consentita. Si vede dalle ruote anteriori, che sterzano verso destra.

C'è ancora un altro modo per commettere infrazione: provenendo da piazza Europa e svoltando a sinistra, verso via VIII Aprile, anche in questo caso superando la doppia linea continua

Anche in questo caso, abbiamo contato almeno tre vetture in pochissimi minuti.

Tutto questo è accaduto in un breve spazio di tempo. Ed è così ogni giorno, lo sanno tutti. Mentre scattiamo le foto, alcuni passanti lo evidenziano. "Fate bene a scriverne, perché è una giungla. E non ci sono controlli".

Nemmeno noi, in effetti, abbiamo mai visto una pattuglia di qualunque forza dell'ordine, fermarsi o appostarsi per effettuare i controlli su quell'incrocio. Su quello e sugli altri che immettono in corso Nizza, lungo tutto l'asse stradale. Perché non dubitiamo che "il nostro" incrocio non sia l'eccezione.

Torniamo in redazione, abbiamo visto abbastanza.

Un ultimo sguardo, al volo, verso la finestra, prima di sedersi davanti al computer. Su corso Nizza sta passando un mezzo della Polizia locale. Senza commettere - che sollievo - alcuna infrazione.