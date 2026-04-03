Savigliano, tariffe invariate per i servizi scolastici dell'anno scolastico 2026/27

L’Amministrazione Comunale ha stabilito che anche per il prossimo anno scolastico 2026/2027 le tariffe relative ai Servizi scolastici del Comune di Savigliano rimarranno invariate.

Le iscrizioni sono aperte dal 1° aprile, e si chiuderanno il 30 giugno prossimo. Le domande presentate oltre tale termine verranno comunque accolte in base alla disponibilità dei posti residui.

I servizi disponibili sono: mensa scolastica (solo per le iscrizioni al primo anno d'infanzia e primaria), pre-scuola, post-scuola (solo per la scuola dell'infanzia Gullino), trasporto.

È possibile richiede con apposito modulo “Servizi Agevolati” le riduzioni in base all’Isee. Se non si ha diritto alla riduzione per fasce Isee ma si hanno due o più figli che fruiscono del medesimo servizio, si può beneficiare del modulo di “Agevolazione secondo figlio”. Le tariffe agevolate riguardano unicamente i residenti a Savigliano.

La modulistica è disponibile sul sito www.comune.savigliano.cn.it (Home/Servizi/Educazione e formazione/Servizi scolastici). La domanda dovrà essere inviata tramite email a info@comune.savigliano.cn.it, oppure consegnando la modulistica allo sportello dell’Ufficio scuola previo appuntamento: 0172/710279 – 0172/710280.

"Il termine di iscrizione – precisano dall’Ufficio Scuola – è fissato alle ore 24:00 del 30 giugno per chi invia la domanda online, fino alle ore 12.30 per chi invece consegna la modulistica in formato cartaceo. Per ricevere supporto nell’iscrizione online, è attivo il punto di facilitazione digitale, previa prenotazione al numero unico 0171/1680375".