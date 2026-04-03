Voucher Estate Ragazzi 2026: quest'anno il Comune di Saluzzo parte prima

Il comune di Saluzzo, come glii altri anni, ma quest’anno in anticpo, sostiene la partecipazione di bambini e ragazzi ai centri estivi del territorio comunale con un voucher settimanale che aiuta a ridurre il costo di iscrizione.

Anticipazione di un mese della richiesta del voucher consente di riceverlo prima dell’inizio dei centri estivi e quindi venire incontro alle famiglie con un aiuto concreto per ridurre i costi di partecipazione agli Estate Ragazzi convenzionati.

E' destinato a famiglie con figlie e figli 3-14 anni residenti a Saluzzo e con ISEE sotto i 25 mila euro.

La domanda va fatta online con SPID o CIE e in caso di difficoltà è possibile rivolgersi al centro di "facilitazione digitale" al piano terra dell’ex Tribunale, in corso Roma.

Da ricordare: l’iscrizione ai centri estivi va fatta direttamente con le strutture e non in comune.

Tutte le info sono sul sito del Comune e tradotte nelle principali lingue parlate dalle comunità straniere in città.