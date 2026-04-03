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Attualità | 03 aprile 2026, 18:18

Voucher Estate Ragazzi 2026: quest'anno il Comune di Saluzzo parte prima

Novità importante per le famiglie con fasce Isee sotto i 25 mila euro. Domande dal 1° al 30 aprile

Il comune di Saluzzo, come glii altri anni, ma quest’anno in anticpo, sostiene la partecipazione di bambini e ragazzi ai centri estivi del territorio comunale  con un voucher settimanale che aiuta a ridurre il costo di iscrizione.

Anticipazione di un mese della richiesta del voucher consente di riceverlo prima dell’inizio dei centri estivi e  quindi venire incontro alle famiglie con un aiuto concreto per ridurre i costi di partecipazione agli Estate Ragazzi convenzionati.

E' destinato a famiglie con figlie e figli 3-14 anni residenti a Saluzzo e con ISEE sotto i 25 mila euro.

La domanda va fatta online con SPID o CIE e in caso di difficoltà  è possibile rivolgersi al centro di "facilitazione digitale" al piano terra  dell’ex Tribunale, in corso Roma.

Da ricordare: l’iscrizione ai centri estivi va fatta direttamente con le strutture e non in comune.

Tutte le info sono sul sito del Comune e tradotte nelle principali lingue parlate dalle comunità straniere in città. 

 

Locandina per il voucher Estate Ragazzi 2026

Locandina per il voucher Estate Ragazzi 2026

VB

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