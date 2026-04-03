L'istituto Grandis di Cuneo inizia a mostrarsi: le prime immagini senza il ponteggio

Per la prima volta si riesce ad avere un'idea precisa di come sarà il futuro Istituto tecnico professionale “Sebastiano Grandis” di Cuneo, dove i lavori avanzano a vista d'occhio e, soprattutto, secondo cronoprogramma.

Nelle scorse settimane abbiamo visitato la parte interna, dove iniziano a prendere forma le aule. Oggi siamo riusciti ad apprezzare la bellezza della struttura esternamente. In un lato, infatti, sono stati rimossi i ponteggi.

Il nuovo edificio si sviluppa su una superficie complessiva di 10.511 metri quadrati, con un volume lordo di 44.416 metri cubi, articolato su un piano seminterrato e tre piani fuori terra. La struttura ospiterà 35 aule didattiche, 15 laboratori, 5 aule per il sostegno, 5 terrazzi didattici, un’aula magna da 200 posti affacciata su un anfiteatro a gradoni, ed è progettata per accogliere circa 1.200 studenti, oltre a docenti e personale scolastico.

L'opera sarà conclusa entro giugno, per poter accogliere gli studenti a settembre 2026, per il nuovo anno scolastico. Non tutti, però. Perché le iscrizioni sono circa 1.400.

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L’investimento complessivo ammonta a 19.427.265,80 euro ed è sostenuto da un mix di risorse provenienti dal PNRR, da fondi propri dell’Amministrazione provinciale (per circa un terzo dell’importo complessivo), dal Fondo Opere Indifferibili e dal GSE.