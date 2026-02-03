"Dal grammofono al grande schermo": domenica a Cuneo le melodie immortali del cinema

Domenica 8 febbraio alle 16.30, lo Spazio Incontri della Fondazione CRC di Cuneo ospiterà "Dal grammofono al grande schermo", un concerto che promette di trasportare il pubblico in un viaggio attraverso le melodie più amate del cinema e del musical americano.

Il Palm Court Quartet, composto da David Simonacci e Josè Rodolfo Avila Pardo ai violini, Daniel Miskiv alla viola e Giorgio Matteoli al violoncello, proporrà un repertorio che spazia dalle immortali colonne sonore di John Williams e Nino Rota alle melodie di George Gershwin e Cole Porter, passando per i grandi successi dei Beatles e Frank Sinatra.

Il programma include gemme come il tema da "Schindler's List", "Moon River" da "Colazione da Tiffany", "Memory" dal musical "Cats" e cinque songs di Gershwin arrangiate per quartetto d'archi. Non mancheranno "Yesterday" dei Beatles e l'intramontabile "My Way", in un concerto che si presenta come un'esperienza unica "col canto" ma senza voce, grazie alle raffinate elaborazioni per quartetto arricchite da armonie jazzistiche e dialoghi contrappuntistici.

L'evento inaugura una ricca stagione musicale che proseguirà il 22 febbraio con il Duo Maclé (Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi al pianoforte a quattro mani) in un programma che spazierà dalla Mitteleuropa alle Americhe, il 15 marzo con le Variazioni Goldberg di Bach eseguite al clavicembalo da GianMaria Bonino, e il 29 marzo con "Impressioni di Francia e Spagna" del violoncellista Tullio Zorzet accompagnato al pianoforte da Helga Anna Pisapia.