Scopri i nuovi corsi di cucina per il 2026!

Tutti i nostri corsi sono pratici e alla portata di tutti, principianti e non. Ognuno può provare e sperimentare gustose ricette sotto la preziosa guida di Chef esperti nel settore. Ogni lezione ha una durata di 4 ore e durante ogni corso i partecipanti avranno la possibilità di assaggiare ciò che si prepara, riceveranno sempre il materiale didattico con le ricette eseguite e l’attestato di partecipazione.
Corsi online o in presenza?
Le lezioni si svolgono in presenza presso laboratori attrezzati, si ha così la possibilità di mettere in pratica subito quanto spiegato dal docente e di ripetere le preparazioni una volta a casa. Potrai chiarire ogni tuo dubbio e rispondere a tutte le tue curiosità grazie agli Chef a tua disposizione.
Quanto costano i corsi?
- Corsi di Panificazione (durata 4 ore) € 75.00
- Corsi di Cucina (durata 4 ore) € 75.00
- Corsi di Pasticceria (durata 4 ore) € 75.00
- Corsi di Degustazione Vini (durata 4 ore) € 75.00
Decidi tu se acquistare una singola lezione o il corso completo in base ai tuoi interessi!
Dove si svolgono i corsi?
Nella nostra cucina didattica presso la Confcommercio di Cuneo in Via Avogadro 32 a Cuneo
Quando si svolgono i corsi?
Le lezioni si svolgono in orario serale una volta alla settimana.