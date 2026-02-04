Scopri i nuovi corsi di cucina per il 2026!

Tutti i nostri corsi sono pratici e alla portata di tutti, principianti e non. Ognuno può provare e sperimentare gustose ricette sotto la preziosa guida di Chef esperti nel settore. Ogni lezione ha una durata di 4 ore e durante ogni corso i partecipanti avranno la possibilità di assaggiare ciò che si prepara, riceveranno sempre il materiale didattico con le ricette eseguite e l’attestato di partecipazione.

Corsi online o in presenza?

Le lezioni si svolgono in presenza presso laboratori attrezzati, si ha così la possibilità di mettere in pratica subito quanto spiegato dal docente e di ripetere le preparazioni una volta a casa. Potrai chiarire ogni tuo dubbio e rispondere a tutte le tue curiosità grazie agli Chef a tua disposizione.

Quanto costano i corsi?

Corsi di Panificazione (durata 4 ore) € 75.00

(durata 4 ore) € 75.00 Corsi di Cucina (durata 4 ore) € 75.00

(durata 4 ore) € 75.00 Corsi di Pasticceria (durata 4 ore) € 75.00

(durata 4 ore) € 75.00 Corsi di Degustazione Vini (durata 4 ore) € 75.00

Decidi tu se acquistare una singola lezione o il corso completo in base ai tuoi interessi!

Scopri le date dei corsi e iscriviti CLICCA QUI!

Dove si svolgono i corsi?

Nella nostra cucina didattica presso la Confcommercio di Cuneo in Via Avogadro 32 a Cuneo

Quando si svolgono i corsi?

Le lezioni si svolgono in orario serale una volta alla settimana.