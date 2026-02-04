 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 04 febbraio 2026, 12:15

Alba, venerdì 6 febbraio interruzione elettrica in strada Guarene per lavori agli impianti

E-distribuzione sospenderà l'erogazione dalle 14.30 alle 16.30 ai civici 37, 38 e 39. L'azienda raccomanda di non utilizzare ascensori durante l'intervento

Alba, venerdì 6 febbraio interruzione elettrica in strada Guarene per lavori agli impianti

E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l’interruzione dell’energia elettrica per lavori sugli impianti, venerdì 6 febbraio dalle ore 14:30 alle ore 16:30 in Strada Guarene 37-38-39 e senza numero civico.

 

Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto Enel invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

 

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto rivolgersi al Numero Verde 803.500.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium