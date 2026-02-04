“Ha saputo far crescere persone e volontari”: Il Gallo ricorda l'ex presidente della Pro Loco Valter Avedano

“È una persona che si è sempre spesa per il paese, con una capacità non scontata: far crescere persone e volontari, mettendo insieme generazioni diverse e lasciando un testimone a chi avrebbe continuato a lavorare per la comunità", ha ricordato il sindaco Gianfranco Garau nel salutare Valter Avedano, scomparso all’età di 67 anni.

La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità di Gallo Grinzane Cavour. Avedano era una figura conosciuta e stimata, sia per la sua attività di idraulico sia per il lungo impegno nella Pro Loco, che ha guidato per anni contribuendo in modo determinante alla sua crescita e alle iniziative che hanno animato la vita del paese.

Nel ricordo del sindaco emerge il profilo di una persona concreta, capace di unire determinazione e disponibilità, e di interpretare il volontariato come costruzione di continuità, non come ruolo personale. Un approccio che ha segnato anche il suo modo di lavorare, sempre improntato a professionalità e senso del servizio, mettendosi a disposizione del Comune quando necessario, anche in situazioni complesse.

La veglia funebre sarà recitata questa sera, mercoledì, alle 20.30 nella chiesa della frazione Gallo. Il funerale sarà celebrato giovedì 5 alle 14.30 nella stessa chiesa.