Envie in festa: il Carnevale entra nel vivo

Il Carnevale di Envie entra ufficialmente nel vivo e si prepara a portare allegria e colore in paese e in tutta la valle Po, presentando le sue tradizionali maschere accompagnate, come da consuetudine, da un seguito numeroso e festoso.

A vestire i panni del Conte è Giacomo Miretti, che lo scorso anno aveva ricoperto il ruolo di paggio. Al suo fianco, nel ruolo della Contessa è Michela Dagatti, riconfermata dallo scorso anno. Completano la corte i paggi con gli ormai veterani Luca Valè, Davide Bertone ed Eros Ferrato, affiancati dalle damigelle: Manuela Vottero, Sara Moine e Alexandra Fenoglio, queste ultime alla sua prima esperienza in questi panni.

Ricco e articolato il programma dei festeggiamenti. Sabato 7 febbraio le maschere faranno visita all’ospizio Buzzi, mentre giovedì 12 febbraio è in calendario il tradizionale giro nelle scuole enviesi e nei Comuni della valle Po, con tappe a Revello, Rifreddo e Martiniana Po.

Sabato 14 febbraio, la “corte enviese” parteciperà al ballo in maschera per bambini organizzato dagli animatori dell’oratorio parrocchiale nel salone polivalente della scuola dell’infanzia. Il gran finale del Carnevale enviese è fissato per sabato 21 marzo.

“Ringraziamo – dicono le maschere di Envie - per la preziosa collaborazione il sindaco Roberto Mellano e l’amministrazione comunale che contribuiscono alla realizzazione del Carnevale enviese. Per questa edizione hanno fatto confezionare i nuovi costumi per il Conte e la Contessa. Grazie anche alla sarta Marisa Beoletto dell’Emporio tessile di Saluzzo per la realizzazione degli stessi, nonché a Rina Viola della frazione Occa di Envie che da tanti anni provvede ai costumi delle maschere”,

Nel corso degli anni, la manifestazione si è arricchita anche grazie anche a un gruppo di volontari appassionati che cura da anni con dedizione e passione la realizzazione del carro allegorico ‘El Cher d’Envie’ che accompagna le manifestazioni carnascialesche su tutto il territorio.

“Dietro l’esplosione di colori, la musica e l’allegria che animano il Carnevale si cela un lavoro lungo e silenzioso – spiegano gli organizzatori – fatto di aggiustamenti dell’ultimo minuto, strutture da montare e smontare più volte e dettagli che sembrano non combaciare mai. È proprio in questo che emerge il valore del lavoro di squadra: ognuno fa la propria parte e il divertimento nasce anche da questo caos condiviso, senza il quale il nostro Carnevale non sarebbe lo stesso”

Il tema del carro di quest’anno sarà ‘Alice nel Paese delle Meraviglie’ e porterà il titolo in piemontese ‘Envie d'le meravie’ (Envie delle meraviglie).

Le uscite previste in occasione delle sfilate e degli eventi carnascialeschi saranno a Rifreddo (domenica 8 febbraio), Moretta (sabato 14 febbraio), Paesana (domenica 1° marzo) ed Envie (sabato 21 marzo).



