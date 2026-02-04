"Oltre lo schermo. Crescere da 0 a 6 anni nell’era digitale", a Cuneo l'incontro per famiglie

Tablet, smartphone, TV, video educativi: il digitale entra sempre prima nella vita dei bambini. Ma come orientarsi senza cadere né negli allarmismi né in un’eccessiva fiducia? Come accompagnare davvero i più piccoli in un mondo iperconnesso rispettando i loro tempi, i loro bisogni e il valore delle relazioni? A queste domande prova a rispondere l’incontro “Oltre lo schermo. Crescere da 0 a 6 anni nell’era digitale”, in programma lunedì 9 febbraio, dalle 17.30 alle 19.30, presso la Biblioteca 0-18 di Cuneo.

Un appuntamento pensato in particolare per le famiglie con bambini da 0 a 6 anni, ma aperto anche a educatori, insegnanti e operatori del territorio, per riflettere insieme su come integrare la tecnologia nella quotidianità educativa senza subirla.

L’iniziativa è parte di un percorso coprogettato dal Comune di Cuneo e da NOAU officina culturale, che mette al centro l’alleanza educativa tra istituzioni, famiglie e territorio, valorizzando l’infanzia come bene comune.

Ospite dell’incontro sarà Giorgio Capellani, ingegnere e docente nelle scuole Waldorf di Milano, autore del volume “Crescere nell’era digitale” (Il Capitello). Dopo una lunga esperienza in contesti multinazionali come IBM e HP, Capellani ha scelto di dedicarsi alla formazione educativa, portando uno sguardo capace di unire competenza tecnologica e centralità della relazione umana.

Il suo approccio si distingue per concretezza e accessibilità: non un manuale di divieti, ma una guida per aiutare genitori ed educatori a diventare consapevoli guide digitali, trasformando schermi e dispositivi in occasioni di dialogo, scoperta e crescita condivisa.

Al centro restano la presenza, l’ascolto e il gioco, come fondamenti di un’educazione capace di convivere con la tecnologia senza esserne dominata.