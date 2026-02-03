Oltre mezzo metro di neve al Tenda: l'apertura domani, dopo il disgaggio valanghe in Francia

Sono davvero da paesaggio incantato le immagini che arrivano dal Tenda, dove sono scesi altri 50 centimetri di neve, in un inverno da sogno per le località sciistiche della nostra provincia.

Il tunnel è chiuso dalle 21 di ieri e non aprirà prima di domani 4 febbraio, dopo che sul lato francese saranno effettuate le operazioni di distacco artificiale delle valanghe.

La previsione di apertura è quindi domani nella fascia oraria 12.15-12.45.

Ricordiamo che venerdì 6 febbraio è in programma la Conferenza intergovernativa, con la quale verranno decise le nuove fasce di apertura della galleria a partire da sabato 7.

Resta chiuso da Argentera al Confine di Stato anche il colle della Maddalena, dove nelle prossime ore è atteso l'arrivo dell'elicottero, che procederà con il disgaggio artificiale delle valanghe. Al momento non ci sono previsioni di riapertura.