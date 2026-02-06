Ampia partecipazione al corso di scultura su legno a Niella Tanaro

Si è concluso con successo il quinto corso di scultura su legno organizzato dal Comune di Niella Tanaro, in collaborazione con l'associazione "Ij Poeta del Bosch" di Bernezzo.

L'evento, fortemente voluto dal sindaco Gian Mario Mina, si è svolto nella sala polivalente degli impianti sportivi con la partecipazione di ben 25 persone e si è concluso lo scorso mercoledì 4 febbraio.

Nelle 15 serate di esercitazioni i principianti hanno avuto un'ottima opportunità di addentrarsi nel fantastico mondo della scultura, mentre, per quelli più esperti, la possibilità di eseguire lavori più complessi ed impegnativi.

"Un corso molto apprezzato - spiegano dal Comune - che ha dato tante soddisfazioni tecniche ed emozionali non solo ai partecipanti ma anche ai 5 istruttori dell'associazione. Un percorso che verrà sicuramente riproposto nell'autunno 2026".