Controlli della Polizia locale al Parco della Resistenza di Cuneo: verifiche sul rispetto delle ordinanze sull’alcol

Proseguono anche al Parco della Resistenza di Cuneo i controlli della Polizia Locale di Cuneo sul rispetto delle ordinanze sindacali che vietano il consumo di alcol in aree pubbliche sensibili, nell’ambito delle attività ordinarie legate alla sicurezza urbana.

Le verifiche rientrano in un programma di controlli a campione, effettuati in diversi momenti della giornata, sia in orario diurno sia serale, e modulati in base alle segnalazioni e alle zone considerate più delicate. L’attenzione è rivolta in particolare all’osservanza dei divieti, agli eventuali allontanamenti e al presidio delle aree maggiormente frequentate.

Si tratta di attività di routine, svolte su tutto il territorio comunale, con pattuglie dedicate al monitoraggio delle cosiddette aree sensibili, al fine di prevenire situazioni di degrado e garantire una fruizione sicura degli spazi pubblici.