L' Istituto Tecnico per Geometri “Bianchi-Virginio” di Cuneo punta su formazione e orientamento professionale

Con la imminente riforma degli istituti tecnici il Ministero dell’Istruzione e del Merito ne ha definito un nuovo assetto, con l’obiettivo di rinnovare l’intera filiera scolastica e avvicinarla alle esigenze del mondo del lavoro. La riforma si concentra sull’aggiornamento delle competenze in uscita, sulla valorizzazione dell’autonomia scolastica e sull’integrazione con il sistema produttivo e formativo del territorio. Sicurezza e formazione sono inoltre i due pilastri posti alla base della riforma dei Percorsi PCTO ora denominati Formazione Scuola Lavoro.

Proprio sulla formazione e l’orientamento professionale punta l'Istituto Tecnico per Geometri “Bianchi-Virginio” di Cuneo, che ha previsto per gli studenti delle classi quinte una full-immersion di 26 ore con esperti e figure tecniche legate al mondo del lavoro e universitario.

Fondamentale come sempre il supporto e contributo del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Cuneo: il Presidente geom. Carlo Cane aprirà il ciclo di incontri presentando la valenza della professione in tutti i suoi aspetti e illustrando il percorso universitario TEDCAT per il Geometra Laureato.

I ragazzi incontreranno esperti di sostenibilità e di energie rinnovabili, oltre a professionisti di esperienza che operano nel campo degli investimenti immobiliari, della consulenza tecnica legale, dell’interior-design e dell’arredamento o come amministratori di condominio. Si svolgeranno inoltre lezioni su catasto, attività estimative per danni da eventi atmosferici, successioni e testamenti, utilizzo dei moderni strumenti di rilevamento a distanza (rilievi Gps, laser scanning 3D e aerofotogrammetria). Il corpo dei Vigili del Fuoco interverrà con una conferenza sulla sicurezza e sulla Protezione Civile e l’Esercito sul settore professionale della difesa.

Sono attesi anche alcuni ex-studenti che hanno conseguito l’abilitazione professionale e si sono inseriti nel mondo del lavoro tecnico-professionale o che hanno intrapreso un percorso di formazione universitaria (architettura, ingegneria, Tedcat, matematica e facoltà umanistiche). Tra questi porteranno la loro esperienza anche i vincitori delle Gare nazionali per studenti geometri degli ultimi anni: Manuel Cesana, Eros Barale, Daniele Revello, Francesco Vardanega e Marco Rosso, ora docente al Politecnico di Torino.

Il ciclo di conferenze si chiuderà poi nel salone d’onore del Comune di Cuneo, con interventi di funzionari pubblici in merito al ruolo dei geometri nei settori della pubblica amministrazione.

L’Istituto per Geometri Bianchi-Virginio di Cuneo crede fortemente nella valenza delle attività di orientamento per i propri studenti, poiché l’incontro con persone appassionate nel proprio settore lavorativo o di studio può fare la differenza nelle scelte future: l'orientamento post-diploma aiuta i giovani a prendere decisioni informate e responsabili riguardo al proprio futuro formativo e professionale. L’educazione alla scelta, la consapevolezza delle proprie vocazioni, delle opportunità lavorative offerte dal territorio e dalle nuove professioni sono infatti essenziali per garantire alle nuove generazioni le migliori opportunità di crescita culturale, economica e sociale.

La sinergia tra il mondo adulto e quello scolastico rappresenta dunque un tassello fondamentale di crescita professionale ed umana, capace di ispirare i diplomandi e rendere le scelte future più consapevoli e appaganti.