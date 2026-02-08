 / Al Direttore

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Al Direttore | 08 febbraio 2026, 10:57

"Anche nella nostra provincia la pesca sportiva e turistica penalizzata dai limiti all’immissione di fauna alloctona nelle acque pescabili"

L’appello di Antonio Pasero, presidente Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori San Damiano Macra

&quot;Anche nella nostra provincia la pesca sportiva e turistica penalizzata dai limiti all’immissione di fauna alloctona nelle acque pescabili&quot;

Gentile direttrice,

quale presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori San Damiano Macra vorrei richiamare l’attenzione su un problema che da un po’ di tempo affligge la pesca sportiva e turistica.

Nella nostra provincia e non solo si continuano a imporre divieti di immissione di fauna alloctona nelle acque pescabili.

Purtroppo tale divieto sta mandando all’aria associazioni e attività inerenti alla pesca.

La Valle Maira sta avendo un danno non indifferente dall’imposizione di tali divieti.

I pesci alloctoni vengono immessi in Valle Maira dall’anno 1500. E sono stati una importante risorsa per famiglie e attività

Al giorno d’oggi, non facendo più immissioni, o comunque facendole in piccole quantità, come verrà imposto, l’attività della pesca dilettantistica è destinata a morire e così il turismo legato alla pesca che già ferito profondamente

Inoltre si stanno perdendo i legami familiari, coi padri che portavano a pescare i figli, nonni che insegnavano a pescare ai nipoti ed entusiasti delle prime catture andavano a casa e cucinavano insieme quel pescato mangiando quel pesce in famiglia! Continuando così lasceremo sempre di più i nostri figli e nipoti davanti ai telefoni, non sapranno cos’è  la natura e la vita all’aria aperta.

Non ultimo, se mancano i pescatori mancano le sentinelle del fiume e il questo sarà alla mercé di bracconieri e di male intenzionati  

In conclusione, vorrei solo dire che questa situazione sta diventando insostenibile per un intero sistema.

Insieme a Vittorio Morra, presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori Alta Valle Maira, che condivide in pieno tali considerazioni, siamo pronti a mobilitaci con i nostri soci per protestare fino a quando non ci sarà una soluzione definitiva! 

Antonio Pasero,

presidente Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori San Damiano Macra

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium