"Anche nella nostra provincia la pesca sportiva e turistica penalizzata dai limiti all’immissione di fauna alloctona nelle acque pescabili"

Gentile direttrice,

quale presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori San Damiano Macra vorrei richiamare l’attenzione su un problema che da un po’ di tempo affligge la pesca sportiva e turistica.

Nella nostra provincia e non solo si continuano a imporre divieti di immissione di fauna alloctona nelle acque pescabili.

Purtroppo tale divieto sta mandando all’aria associazioni e attività inerenti alla pesca.

La Valle Maira sta avendo un danno non indifferente dall’imposizione di tali divieti.

I pesci alloctoni vengono immessi in Valle Maira dall’anno 1500. E sono stati una importante risorsa per famiglie e attività!

Al giorno d’oggi, non facendo più immissioni, o comunque facendole in piccole quantità, come verrà imposto, l’attività della pesca dilettantistica è destinata a morire e così il turismo legato alla pesca che già ferito profondamente!

Inoltre si stanno perdendo i legami familiari, coi padri che portavano a pescare i figli, nonni che insegnavano a pescare ai nipoti ed entusiasti delle prime catture andavano a casa e cucinavano insieme quel pescato mangiando quel pesce in famiglia! Continuando così lasceremo sempre di più i nostri figli e nipoti davanti ai telefoni, non sapranno cos’è la natura e la vita all’aria aperta.

Non ultimo, se mancano i pescatori mancano le sentinelle del fiume e il questo sarà alla mercé di bracconieri e di male intenzionati

In conclusione, vorrei solo dire che questa situazione sta diventando insostenibile per un intero sistema.

Insieme a Vittorio Morra, presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori Alta Valle Maira, che condivide in pieno tali considerazioni, siamo pronti a mobilitaci con i nostri soci per protestare fino a quando non ci sarà una soluzione definitiva!

Antonio Pasero,

presidente Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori San Damiano Macra