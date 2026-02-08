 / Cronaca

Cronaca | 08 febbraio 2026, 20:40

Scialpinista si infortuna scendendo dal Monte Estelletta, nel comune di Acceglio. Interviene il Soccorso Alpino

L'incidente è avvenuto intorno a quota 2000 metri, l'uomo ha tentato di scendere in autonomia accompagnato dai compagni di gita, ma ben presto ha chiesto aiuto

L'intervento del Soccorso Alpino

Nel tardo pomeriggio i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono stati chiamati a intervenire in provincia di Cuneo. 

L'allarme è stato lanciato intorno alle 16.30 per uno scialpinista infortunatosi a un ginocchio in discesa dal Monte Estelletta, nel comune di Acceglio

L'incidente è avvenuto intorno a quota 2000 metri, l'uomo ha tentato di scendere in autonomia accompagnato dai compagni di gita, ma ben presto ha chiesto aiuto. 

Sempre per maltempo è intervenuta una squadra a terra del Soccorso Alpino civile e una del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che sono salite con sci e pelli di foca da Ponte Maira in direzione dell'infortunato. Lo hanno stabilizzato e imbarellato prima di trasportarlo a valle dove è stato consegnato all'autoambulanza intorno alle 19.

