Scialpinista si infortuna scendendo dal Monte Estelletta, nel comune di Acceglio. Interviene il Soccorso Alpino

Nel tardo pomeriggio i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono stati chiamati a intervenire in provincia di Cuneo.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 16.30 per uno scialpinista infortunatosi a un ginocchio in discesa dal Monte Estelletta, nel comune di Acceglio.

L'incidente è avvenuto intorno a quota 2000 metri, l'uomo ha tentato di scendere in autonomia accompagnato dai compagni di gita, ma ben presto ha chiesto aiuto.

Sempre per maltempo è intervenuta una squadra a terra del Soccorso Alpino civile e una del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che sono salite con sci e pelli di foca da Ponte Maira in direzione dell'infortunato. Lo hanno stabilizzato e imbarellato prima di trasportarlo a valle dove è stato consegnato all'autoambulanza intorno alle 19.