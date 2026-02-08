Saluzzo, crolla muro di contenimento nel centro storico: intervengono i vigili del fuoco [FOTO]

Intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento poco dopo le 8 di questa mattina, domenica 8 febbraio, per un dissesto statico verificato nel centro storico di Saluzzo. Il fatto in via Valoria Inferiore, dove un muro di contenimento ha improvvisamente ceduto.

Il crollo non ha fortunatamente provocato danni a persone o a terzi, ma ha portato alla formazione di un profondo buco nella piccola area verde compresa tra il muretto di via Valoria Inferiore e l'ultimo tratto di antiche mura della città che portano verso piazza Castello, dove sorge la Castiglia. L’immobile che corre lungo via Valoria era in passato abitato dalle Carmelitane di Santa Teresa (presenti in città dal 1929). Nella parte più prossima a piazza Castello, fino al 2019, fu aperto come pensionato femminile "Casa Famiglia”. Il dissesto si è verificato sotto un arco in corrispondenza del vicolo ricostruito al servizio del complesso residenziale ricavato dall’ex convento delle Carmelitane.