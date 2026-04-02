Monteu Roero, un weekend tra sacro e profano con l’associazione Bel Monteu

Un weekend tra sacro e profano a Monteu Roero. L’associazione culturale e turistica Bel Monteu, invita alla presentazione del volume dello storico Baldassare Molino dal titolo: Monteu Roero "Villanova" - Dal Casato al territorio. Appuntamento al Castello di Monteu Roero sabato 11 aprile, alle ore 15.30, presso la Limonaia. Sarà presente l'autore che dialogherà con Roberto Savoiardo, curatore dell'appendice al testo, e Silvano Valsania. Ingresso libero, a seguire aperitivo.

Inoltre, domenica 12 aprile, dalle ore 10, è in programma la Giornata medievale con cavalieri, duelli e campo medievale a cura di Asti Buhurt. Dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, visite guidate al castello.

Ingresso gratuito ai bambini fino ai 6 anni. Biglietteria in castello. Visite a Chiese e Confraternite con i volontari per l'arte (orari 10-12 e 14-18)

Info e prenotazioni 333.7678652 - 347.0587825 - belmonteu@libero.it - www.belmonteu.it. Attenzione: l'accesso al Castello è esclusivamente pedonale, è severamente vietato accedere con auto e mezzi a motore.