MOTORI / Il team GoEleven ha svelato la Ducati Panigale V4R di Lorenzo Baldassarri

Dopo i primi test svolti in gennaio tra Spagna e Portogallo, per far partire definitivamente la stagione mancava solo la presentazione ufficiale di moto e team.

L'occasione è stata la serata di gala organizzata dal team GoEleven, che ad Alba ha mostrato la nuova livrea, con l'ormai inconfondibile gialla della Ducati Panigale V4R, per il FIM Superbike World Championship 2026.

Un momento emozionante per tutti i presenti, ma soprattutto per Lorenzo Baldassarri, che si è visto consegnare ufficialmente la moto che guiderà durante la stagione, sotto gli occhi compiaciuti di tutta la squadra e degli addetti ai lavori.

Come già detto, si sono svolti i primi test ufficiali nelle due finestre in programma a gennaio, ma la pioggia ne ha condizionato l'andamento, minimizzando il potenziale di queste primissime uscite. Il vero lavoro di raccolta dati e analisi dei parametri è quindi rimandato a Phillip Island, dove con l'aiuto del clima, si conta di portare a casa il primo vero resoconto della moto e dei suoi valori portati a regime. Un impegno a cui questa bella presentazione vuole essere di buon auspicio per Lorenzo e per tutto lo staff tecnico, pronto a mettersi al lavoro.

«La moto è stupenda – ha dichiarato Lorenzo Baldassarri –, non vedo l'ora di provarla in condizioni di asciutto a Phillip Island, perché oltre ad essere bella, credo sia anche il miglior pacchetto che ci possa essere al momento. Già la Panigale precedente era ad un ottimo livello e credo che l'ultima versione sia più evoluta. Ducati ha compiuto grandi passi in avanti, io credo di essere nella miglior forma possibile, sia a livello fisico che mentale, ed in un team con la giusta armonia, possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. I test, purtroppo, si sono svolti in condizioni bagnate, perciò non abbiamo una vera e propria base di partenza, ma in Australia avremo ancora qualche giorno, prima di iniziare ufficialmente il campionato. L'obbiettivo principale è quello di crescere nella stagione, ed arrivare a lottare per le posizioni che contano, dopo un periodo di adattamento iniziale. Sono pronto e non vedo l'ora di cominciare a divertirmi».