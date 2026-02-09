Il cordoglio del Comitato Alpi Occidentali per la scomparsa di Erik Pettavino

Riceviamo e pubblichiamo:

La comunità sportiva delle Alpi Occidentali piange la prematura scomparsa di Erik Pettavino, giovane atleta appassionato di sport e in particolare degli sport invernali nordici, che ha lasciato un segno profondo in chi lo ha conosciuto dentro e fuori le piste.

Erik, originario di Limone Piemonte, era stato parte della squadra del Comitato Alpi Occidentali di sci alpinismo, distinguendosi negli anni per il suo impegno, la sua dedizione e l’amore autentico per la montagna e lo sport. Un ragazzo solare, capace di trasmettere entusiasmo ai compagni di squadra e di rappresentare con orgoglio i valori dello sport: rispetto, sacrificio e amicizia.

La notizia della sua scomparsa, avvenuta venerdì 6 febbraio in Valtellina, durante un’esercitazione addestrativa del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, nella zona di Crocetta del Cardine, sopra la diga di Montespluga, nel comune di Madesimo, ha suscitato grande commozione in tutto l’ambiente sportivo piemontese, dove Erik era conosciuto e apprezzato non solo come atleta, ma soprattutto come persona.

Il presidente del Comitato Alpi Occidentali, Blengini, insieme a tutto il Consiglio direttivo, allo staff tecnico e amministrativo ha espresso il proprio cordoglio e la vicinanza alla famiglia in questo momento di profondo dolore: "Ci stringiamo con affetto ai familiari e a tutti coloro che hanno voluto bene a Erik. La sua passione per lo sport resterà un ricordo indelebile nella nostra comunità".

Il Comitato, i tecnici, gli atleti e l’intero movimento degli sport invernali lo ricordano con affetto e gratitudine, consapevoli che il suo sorriso e la sua passione continueranno a vivere nella memoria di chi ha condiviso con lui allenamenti, gare e momenti di vita sportiva.

Alla famiglia e agli amici di Erik va l’abbraccio sincero di tutto il Comitato Alpi Occidentali.