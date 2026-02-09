San Valentino: in Valle Stura l'amore si festeggia tra natura, rafting e ospitalità autentica

Per San Valentino, sempre più coppie scelgono di regalarsi un'esperienza da vivere insieme, al posto dei classici doni materiali. È da questa idea che nasce la "Rafting Love Edition" proposta dallo Stura River Village – RAFTING , realtà outdoor e ricettiva immersa nella natura della Valle Stura a Gaiola in provincia di Cuneo.

Il progetto unisce adrenalina, relax e ospitalità, valorizzando il territorio e offrendo un modo nuovo di vivere la ricorrenza: non una semplice fuga romantica, ma tempo di qualità condiviso, tra fiume, montagna e accoglienza.

Le proposte "You & Me" includono soggiorni in chalet romantici in legno, cene a lume di candela, momenti di relax in sauna e attività outdoor guidate da professionisti, con il rafting sul fiume Stura come esperienza centrale. Accanto al rafting, le coppie possono scegliere di arricchire il soggiorno con trekking in Valle Stura, uscite in e-bike o passeggiate a cavallo, costruendo un'esperienza su misura.

«San Valentino passa in fretta, come molti regali tradizionali – spiegano dallo Stura River Village – ma un'esperienza condivisa crea ricordi, complicità e qualcosa che resta anche dopo il ritorno a casa. La nostra idea è quella di offrire un'accoglienza vera, legata al territorio, dove la natura non è solo sfondo ma parte integrante dell'esperienza».

Lo Stura River Village – Rafting si conferma così un punto di riferimento per chi cerca turismo esperienziale, capace di unire sport outdoor, sostenibilità e ospitalità autentica, valorizzando la Valle Stura come destinazione ideale anche nei periodi di bassa stagione.

I buoni regalo sono acquistabili online e utilizzabili nell'arco di dodici mesi, lasciando alle coppie la libertà di scegliere il momento migliore per vivere l'esperienza.

Stura River Village – Rafting

Via Regione Stiera 6, 12010 Gaiola (CN)

Natura vera, ospitalità autentica

