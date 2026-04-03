Proseguono le iniziative dell'Auser Cuneo e vallate

Proseguono le iniziative promosse da Auser Cuneo e vallate con due appuntamenti dedicati al benessere e alla memoria storica.
Mercoledì 22 aprile, dalle ore 17 alle 18, presso la Casa del Quartiere Donatello, si terrà il 14° incontro sulla corretta alimentazione secondo la piramide alimentare, guidato dalla dott.ssa Maria Pia Gerbaudo, biologa nutrizionista e farmacista.
Giovedì 23 aprile, dalle ore 10 alle 11.30, è invece in programma la visita delle lapidi partigiane, dal Piazzale della Libertà a Piazza Galimberti, accompagnati dal prof. Giovanni Cerutti.