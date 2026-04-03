A ottobre la seconda stagione dedicata alla storia degli 883, tra i registi anche la monregalese Alice Filippi

Cresce l'attesa per la seconda stagione dedicata agli 883, prodotta da Sky Studios e Groenlandia che debutterà il 9 ottobre 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Otto nuovi episodi della serie firmata da Sydney Sibilia che avranno ancora come protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto.



Come per la prima stagione alla regia ci saranno insieme a Sibilia, anche Alessio Lauria, Simone Godano e la monregalese Alice Filippi che, nel 2024, aveva portato i protagonisti sul palco del "Baretti" di Mondovì (leggi qui).

La serie, scritta da Sydney Sibilia, Francesco Agostini e Marco Pettenello, si chaimerà "Nord sud ovest est - La leggendaria storia degli 883" ed è ovviamente dedicata agli anni d’oro del duo di Pavia: Max Pezzali e Mauro Repetto, secondo capitolo della serie che con "Hanno ucciso l'Uomo Ragno" è stata tra quelle più viste di sempre su Sky Original.

Con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli tornano nei nuovi episodi anche Ludovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco) ed Edoardo Ferrario (Pierpaolo Peroni), raggiunti sul set dalle new-entry nel cast Gaia Zampighi (Michela Rossini) e Rosa Barbolini (Caterina).

"L’epico finale della storia degli 883 ci porta nel mondo di Nord Sud Ovest Est. Max e Mauro stanno coronando il loro sogno: essere primi in classifica nel 1993 - spiegano nella sinossi -. Ma la vita delle popstar a guardarla da dentro è incredibile quanto incasinata. Tra Max e Mauro qualcosa inizia a cambiare: qual è il prossimo sogno? La grande avventura che vivono li porterà nella scintillante Milano della moda, e nell’America che sognavano da ragazzini. Una volta arrivati lì, troveranno veramente se stessi? E ce la faranno a rimanere amici come quando hanno iniziato?".