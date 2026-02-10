BASKET SERIE C-M / Cogal Savigliano, tris servito nel tour de force settimanale

Si chiude con un 3 su 3 il tour de force della Cogal Savigliano che ha visto impegnati i biancorossi con tre appuntamenti settimanali: dopo il successo dello scorso sabato contro Bra, mercoledì sera le Pantere hanno strappato una convincente vittoria anche ad Arona – 59-79 il punteggio finale – per poi ripetersi nuovamente al PalaFerrua domenica contro Chiavari.

Se la sfida infrasettimanale ha raccontato di una Cogal in controllo sin dalla fine del primo quarto, “scortata” dai 16 punti personali di Paolo Pulina, quella contro Chiavari si è rivelata più complessa, soprattutto nel portarla a favore dei padroni di casa. Savigliano parte forte e dopo sette minuti è già +10, ma gli ospiti non ci stanno e registrano un parziale di 0-14 che rimescola le carte in tavola. A questo punto le Pantere ritrovano la via del canestro ma fino all’intervallo sarà una questione di sorpassi e contro-sorpassi.

Ad inizio terzo periodo l’ultimo vantaggio ligure sul 45-46, prima che i biancorossi trovino la forza per strappare soprattutto grazie ad un Agbogan ingiocabile con 8 assist finali, 28 punti e 5/7 dall’arco: parziale di 20-3 e partita in ghiaccio. L’ultimo quarto è pura formalità.

"Voglio solamente sottolineare la grande serietà con cui il gruppo sta affrontando un periodo pieno di impegni e spero si possa continuare così", le parole di coach Siclari.

Settimana più tranquilla ora per la Cogal Savigliano che tornerà di scena domenica sera alle 18 sul campo di Torino Teen Basket.

COGAL SAVIGLIANO 77 – AURORA CHIAVARI 61

16-14, 26-24, 23-11, 12-12

Savigliano: Romerio 3, Bonatti 14, Origlia 5, Agbogan 28, Abrate, Pulina 9, Inglese 3, Giorsino, Amateis, Molinario 2, Gioda 18. All.: Siclari



