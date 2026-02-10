A Borgo San Dalmazzo la presentazione di "Un amore impossibile"

Venerdì 13 febbraio, alle ore 21, la Sala Consiliare di Borgo San Dalmazzo, in Piazza Liberazione, ospiterà la presentazione del nuovo romanzo dello scrittore Nicola Pettorino, Un amore impossibile. L’iniziativa, a ingresso libero fino a esaurimento dei posti a sedere, è curata dall’Associazione Il Mensile di Borgo.

Durante la serata l’autore dialogherà con il giornalista Gianni Martini, accompagnando il pubblico alla scoperta di un romanzo intenso e coinvolgente, che affonda le radici nella storia per arrivare fino ai giorni nostri.

La vicenda prende avvio nell’estate del 1946, quando a Tetto Turutun Sottano vengono ritrovati i corpi senza vita di una ragazza e di un ragazzo. Ben presto si scopre che si tratta di una staffetta partigiana e di un repubblichino: da questo evento drammatico nasce una storia che intreccia amore, ideologia e destino, conducendo il lettore verso un finale sorprendente.

L’incontro rappresenta un’occasione per riflettere sulla memoria storica e sulle sue ricadute nel presente, attraverso la voce dell’autore e il confronto con il pubblico, in un appuntamento culturale di grande interesse per la comunità locale.