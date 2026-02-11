Eletto il nuovo direttivo della Banda musicale di Boves

Venerdì 6 febbraio si sono tenute le elezioni per il rinnovo del direttivo della Banda Musicale di Boves, che resterà in carica per il triennio 2026-2029.

L’esito delle votazioni ha confermato gran parte del direttivo uscente: Franco Cavallera è stato riconfermato presidente, affiancato dal vicepresidente Gianluca Silvestre e dai consiglieri Elena Galliano, Luigi Giannoni e Salima Pellegrino. Entrano a far parte del gruppo due nuovi consiglieri, Matteo Corradi e Cristopher Bracco, che subentrano a Erika Riberi e Andrea Osenda, ai quali vanno i ringraziamenti per l’impegno e la dedizione dimostrati negli anni.

Il nuovo direttivo ha successivamente confermato Elisa Alberti nel ruolo di maestro e Loresa Bruno come vicemaestro.

Il presidente e l’intero direttivo ringraziano tutti i musicisti per la partecipazione e la fiducia espressa attraverso il voto — un segno di apprezzamento per il lavoro svolto finora.

Negli ultimi anni, infatti, la Banda di Boves si è distinta per un’intensa attività: dal rinnovo della sede all’organizzazione del corso di marcia e inquadramento, dai raduni bandistici con Peveragno e Finale Ligure, fino alla trasformazione in APS e alle suggestive trasferte a Pietragavina e Cavour, e il recente “concerto stellato” di Santa Cecilia.