A Santo Stefano Roero l'iniziativa Wine in Sansteu

Si è svolta con buona partecipazione di pubblico e grande interesse l’iniziativa Wine in Sansteu – Suoli e vini di Santo Stefano Roero, promossa dall’Enoteca Regionale del Roero insieme ai viticoltori del Comune e all’Amministrazione comunale, ospitata sabato 7 febbraio presso il Palarocche di Santo Stefano Roero.

Una giornata interamente dedicata alla valorizzazione dell’identità vitivinicola di Santo Stefano Roero, che ha messo al centro il rapporto tra suoli, vigne e lavoro dei produttori, proponendo al pubblico un racconto corale del territorio, in cui le aziende si sono presentate insieme, facendo squadra.

Il banco d’assaggio del pomeriggio, a partire dalle ore 16.30, ha visto la partecipazione diretta dei produttori, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere e degustare le diverse espressioni di Roero Arneis e Roero, dialogando direttamente con chi quotidianamente interpreta questo territorio.

Un momento particolarmente apprezzato è stato l’approfondimento delle ore 18.30, dedicato al tema dei suoli e del loro ruolo nella definizione dello stile dei vini. Un confronto che ha coinvolto i produttori di Santo Stefano Roero, il Sindaco Giuseppina Facco, il Presidente dell’Enoteca Regionale del Roero Marco Perosino, insieme ad Andrea Dani (Ais Piemonte) ed Edmondo Bonelli (naturalista ed enotecnico) offrendo al pubblico una chiave di lettura culturale e tecnica del territorio.

«Wine in Sansteu – dichiara il Presidente dell’Enoteca Regionale del Roero, Marco Perosino – ha rappresentato un esempio concreto di lavoro condiviso, capace di valorizzare una comunità di vignaioli che interpreta in modo autentico il proprio territorio. Mettere al centro i suoli, le differenze e le specificità di Santo Stefano Roero significa raccontare il Roero nella sua complessità e nelle sue sfumature, offrendo al pubblico strumenti di conoscenza e non solo momenti di degustazione».

La giornata si è conclusa in serata con la cena di territorio, accompagnata dai vini delle cantine aderenti, in un clima di convivialità che ha ulteriormente rafforzato il legame tra vino, cucina locale e racconto del territorio.

Wine in Sansteu si conferma così come un’iniziativa capace di coniugare promozione, approfondimento e relazione, rafforzando il ruolo dell’Enoteca Regionale del Roero come luogo di coordinamento e valorizzazione delle realtà produttive del territorio.

Nel solco di questo lavoro di valorizzazione culturale e territoriale, l’Enoteca Regionale del Roero proseguirà nei prossimi giorni il proprio calendario di iniziative. Giovedì 12 febbraio, presso la sede di Canale, l’Enoteca ospiterà la presentazione del libro Il fascino di un paese straordinario di Gianni Gagliardo, in dialogo con il giornalista Roberto Fiori (La Stampa), un appuntamento dedicato al racconto dei luoghi, delle comunità e delle identità locali.

A seguire, venerdì 20 febbraio, l’Enoteca collaborerà con l’Associazione Vignaioli di Montà per la serata “Roero DOCG: pura razza piemontese”, una cena-degustazione presso il Ristorante Marcelin in cui i produttori di Montà racconteranno il Roero DOCG e il Roero Arneis DOCG attraverso il dialogo con la grande tradizione gastronomica piemontese.

Due appuntamenti diversi ma complementari, che confermano il ruolo dell’Enoteca come luogo di coordinamento, racconto e promozione integrata del Roero, capace di tenere insieme vino, cultura e territorio.



