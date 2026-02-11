A Cuneo arriva “Connessioni Sonore”: due serate tra giovani talenti e cantautorato italiano

La musica indipendente e il cantautorato tornano protagonisti a Cuneo con “Connessioni Sonore”, un nuovo progetto interamente dedicato alla valorizzazione degli artisti emergenti e alla creazione di un dialogo diretto tra chi fa musica e chi la ascolta. La rassegna, alla sua prima edizione, andrà in scena all’Open Baladin nelle serate di domenica 1 e 8 marzo, con ingresso gratuito.

La prima serata, domenica 1 marzo alle ore 21, sarà dedicata a “Next Talents”, lo storico appuntamento giunto alla sua settima edizione, che rappresenta da anni una vetrina per i giovani desiderosi di affacciarsi al mondo dello spettacolo e della musica. Negli anni passati ha visto affermarsi artisti come Matteo Romano, oggi noto al grande pubblico ma vincitore in due passate edizioni della manifestazione. A scegliere il vincitore di quest’anno sarà una giuria qualificata, che premierà il talento e l’impegno dei partecipanti. Tra gli ospiti saliranno sul palco Alessandro Varrone e Giordi, entrambi ventenni cuneesi di Boves, che si sono distinti a X Factor per originalità e intensità, e che racconteranno la loro esperienza accompagnandola con brani inediti.

Domenica 8 marzo alle ore 21.30 sarà invece protagonista Martina Attili, giovane cantautrice romana, divenuta celebre nel 2018 con l’inedito Cherofobia, certificato prima disco d’oro e poi di platino. Dopo quell’esordio, la cantante ha collezionato un percorso artistico ricco di progetti: dal tour “Cherofobia” al romanzo Baci amari e musica d’autore, fino al recente album Signorina Rivoluzione pubblicato nel 2024.

(Martina Attili)

Nel corso delle due serate sarà presente anche l’Associazione Noi 4 You di Cuneo, che proporrà momenti di sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne, a conferma di una visione del festival che unisce musica, cultura e impegno sociale. Fondamentale per la realizzazione dell’iniziativa è stata la collaborazione con l’associazione Palcoscenico di Cuneo, che ha curato aspetti tecnici e contenutistici, oltre al patrocinio del Comune e della Provincia di Cuneo, e al sostegno della Fondazione CRT.

“Connessioni Sonore” è organizzato dall’Associazione Culturale All 4U e sostenuto da F1rst Motors di Cuneo, sponsor principale della manifestazione. Le serate puntano a diventare un appuntamento fisso nel panorama musicale del territorio, confermando ancora una volta Cuneo come un luogo vivo di creatività, cultura e nuove voci.