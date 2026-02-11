Ad Alba lo spettacolo di Max Pisu "Sarto per Signora"

Se avete voglia di una serata all'insegna delle risate e del ritmo travolgente, segnatevi questa data: mercoledì 18 febbraio alle ore 21:00, il sipario del Teatro Sociale di Alba si alzerà su uno dei capolavori più amati di Georges Feydeau: "Sarto per Signora".

Immaginate un medico, il dottor Moulineaux (interpretato da un bravissimo Max Pisu), che cerca di barcamenarsi tra una vita matrimoniale tranquilla e il richiamo di una vecchia fiamma. Per nascondere una scappatella finita male, finisce col rintanarsi in un vecchio atelier di moda e, per una serie di assurdi equivoci, si ritrova costretto a fingersi... un sarto! Da qui parte un vero e proprio "effetto valanga": tra suocere sospettose (Chiara Salerno), mariti traditi e amanti improvvisate, il palco si trasforma in un viavai frenetico dove nessuno è chi dice di essere.

La regia di Marco Belocchi toglie la polvere dal testo originale del 1886 e ci regala uno spettacolo dinamico e modernissimo. Il cast è affiatato e l'energia sul palco è contagiosa: insieme a Pisu e Salerno, vedremo all'opera Giorgio Caprile, Cristina Sarti, Valentina Maselli, Tania Lettieri, Luca Negroni e lo stesso Belocchi.

È l'occasione perfetta per staccare la spina e godersi la grande tradizione del vaudeville francese, rivisitata con un tocco di brio tutto italiano.

La critica ha accolto con grande entusiasmo questo allestimento durante le tappe nazionali. Teatro & Spettacolo ha lodato la prova di Max Pisu definendolo "un attore dalla vis comica straordinaria, capace di reggere il ritmo frenetico del vaudeville con una naturalezza disarmante".

Anche la critica specializzata di La Platea ha promosso lo spettacolo a pieni voti, sottolineando come la regia di Marco Belocchi abbia il pregio di "restituire freschezza a un classico di Feydeau, puntando tutto su una precisione quasi millimetrica dei tempi comici". Per Recensioni Teatrali, si tratta semplicemente di "una macchina da risate oliata alla perfezione".