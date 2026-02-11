Teatro e solidarietà a Villanova Mondovì: "Il Dio del Massacro" al Garelli per la Casa di riposo Don Rossi

Quando il teatro incontra la solidarietà, il risultato è doppiamente prezioso. Domenica 22 febbraio alle ore 20.45, il Teatro Garelli di Villanova Mondovì ospiterà "Il Dio del Massacro", brillante commedia di Yasmina Reza portata in scena dalla Compagnia Teatro Marenco di Ceva. L'intero ricavato della serata sarà devoluto alla Casa di riposo "Don B. Rossi" di Villanova Mondovì.

Lo spettacolo, diretto da Aldo Viora, vede sul palco un cast consolidato con Olga Bertolino e Francesco Volume nei ruoli di Véronique e Michel Houllié, Maria Amato e Diego Tampalini che interpretano Annette e Alain Reille. La pièce, che ha conquistato i palcoscenici di tutto il mondo, racconta con ironia feroce l'incontro-scontro tra due coppie di genitori che si ritrovano per discutere civilmente di una lite tra i loro figli, ma che finiscono per perdere ogni freno inibitorio in un crescendo di tensione comica.

La Compagnia Teatro Marenco, realtà consolidata del panorama teatrale cuneese, ha scelto di mettere la propria arte al servizio della comunità, sostenendo una struttura importante per il territorio come la Casa di riposo villanovese. Un gesto che unisce cultura e impegno sociale, offrendo al pubblico l'occasione di godere di uno spettacolo di qualità contribuendo a una causa benefica.

I biglietti sono già in vendita presso la tabaccheria "La Taba" e il Bar "C'era una volta". Vista la natura benefica dell'evento e la qualità della proposta teatrale, è consigliabile affrettarsi per assicurarsi un posto in platea.