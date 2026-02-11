FAI Cuneo svela il Teatro Toselli: una giornata per scoprire l'anima nascosta del palcoscenico

Non una semplice visita, ma un viaggio nel cuore pulsante della cultura cuneese. Sabato 14 febbraio, dalle ore 10 alle 18, la Delegazione FAI di Cuneo aprirà eccezionalmente le porte del Teatro Toselli per l’evento "Oltre il Sipario". Un’occasione inedita per scoprire i segreti del tempio della prosa cittadina attraverso una modalità di visita totalmente immersiva e corale.

L’iniziativa si discosta dalle tradizionali visite guidate: lungo il percorso, i visitatori non saranno solo accompagnati dai narratori FAI alla scoperta di palchi e architetture ottocentesche, ma saranno sorpresi da vere e proprie "incursioni" artistiche. Grazie alla collaborazione con l'Accademia Toselli e la scuola di danza La Maison de la Danse di Cuneo, attori e ballerine animeranno gli spazi del teatro, dando vita a frammenti di storia e suggestioni coreutiche che renderanno l’esperienza dinamica e indimenticabile.

A sottolineare il valore simbolico dell'apertura è Roberto Audisio, Capo Delegazione FAI di Cuneo: "Il Teatro Toselli è un luogo che i cuneesi amano profondamente, ma che solitamente vivono da spettatori, seduti nel buio della platea. Con 'Oltre il Sipario' vogliamo ribaltare questa prospettiva: l'invito è quello di varcare la soglia per diventare attivi e protagonisti. Non più una fruizione passiva, ma una scoperta consapevole dei dettagli, dei profumi del legno e del velluto, e di quel 'dietro le quinte' che raramente si concede allo sguardo. Conoscere un luogo significa imparare a proteggerlo, ed è questo lo spirito che guida ogni nostra apertura."

L’evento è reso possibile grazie al fondamentale patrocinio del Comune di Cuneo, che ha accolto con entusiasmo la proposta di valorizzazione di uno dei suoi beni più preziosi, e al sostegno della Fondazione CRC, da sempre al fianco del FAI nella promozione della cultura come volano di crescita sociale per il territorio.

Le visite si terranno a turni ogni ora, a partire dalle 10 (ultimo ingresso ore 17).

Per partecipare è suggerito un contributo di 5€ (iscritti FAI 3€.) a sostegno della missione di tutela del FAI. Gli iscritti alla Fondazione (o chi deciderà di iscriversi in loco) avranno accesso prioritario.