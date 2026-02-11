Alba: Carnevale in Biblioteca e al Museo, due laboratori creativi per bambini dai 6 agli 11 anni

In occasione del Carnevale, la Biblioteca civica “Giovanni Ferrero” e il Museo civico “Federico Eusebio” di Alba organizzano due appuntamenti per bambini dai 6 agli 11 anni.

Si comincia in Biblioteca la mattina di martedì 17 febbraio, dalle 10.30 alle 12.30, in compagnia dei Micromundi e del loro laboratorio “Teatrini di Carnevale”: partendo dalle maschere della tradizione italiana (Arlecchino, Pulcinella, Colombina…) e utilizzando carta, tessuti e colori, nasceranno scenografie e personaggi con cui giocare e inventarsi storie sempre nuove. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.

Si continua in Museo il pomeriggio di martedì 17 febbraio, dalle ore 15.30 alle 17.30, con “Il Museo dei piccoli… speciale Carnevale”, una divertente caccia al tesoro nelle sale del Museo con laboratorio creativo e merenda finale per tutti. Ingresso 3 euro con prenotazione obbligatoria alla mail museo@comune.alba.cn.it.

Per informazioni: 0173 292468 – biblioteca@comune.alba.cn.it; 0173 292473 – museo@comune.alba.cn.it.



