A Roma per consegnare le 7mila firme che chiedono di migliorare le ferrovie regionali

A fine gennaio, a Roma, presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati, una delegazione del Co.M.I.S. ha provveduto a consegnare personalmente all’On. Andrea Casu, vicepresidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, ed all’Ing. Paola Firmi, presidente di Rete Ferroviaria Italiana, il documento con i risultati della raccolta firme di cui il Comitato si è fatto promotore sulla piattaforma change.org.

Il 9 febbraio lo stesso documento, a mezzo posta certificata, è stato inviato al presidente del Consiglio Regionale, Alberto Cirio, all’assessore ai Trasporti, Marco Gabusi, alla II Commissione Trasporti ed all’Agenzia della Mobilità Piemontese.

"L’iniziativa, che ha avuto il patrocinio di AMODO – Alleanza Mobilità Dolce, è nata per rappresentare il malcontento degli utenti piemontesi dovuto a continui e quotidiani disservizi, alcuni ormai cronicizzati, che causano problematiche sui posti di lavoro, a scuola ma anche nella vita privata.

Per correttezza va detto che i molti cantieri attivi per il potenziamento della rete incidono parecchio sulla situazione attuale ma altrettante sono le irregolarità quotidiane nel funzionamento dell'infrastruttura (passaggi a livello, deviatoi, segnalamento) e del materiale rotabile, in fase di sostituzione ma non per l'intera dotazione.

Molto positive quindi le grandi opere ma occorrerebbe più attenzione alla manutenzione ordinaria, risultata probabilmente carente negli ultimi decenni.

A questo si aggiungono la ristrutturazione e l'adeguamento delle stazioni per renderle accessibili a tutti, già prevista ma in molti casi rimandata, la riattivazione delle linee ferroviarie sospese e molto altro che abbiamo inserito nelle motivazioni della raccolta firme della quale ci siamo fatti promotori per sollecitare gli interventi necessari, alcuni promessi ma ad oggi rimasti irrealizzati, finalizzati a rendere il servizio adeguato alle esigenze dell'utenza e competitivo rispetto al mezzo privato, degno perciò dell'appellativo di servizio pubblico.

In allegato il documento con le motivazioni della petizione che ha accompagnato quello con le 7193 firme raccolte, a dimostrazione che il problema è molto sentito. Come sempre ci siamo resi disponibili al dialogo ed alla collaborazione efficace e costruttiva finalizzati ad ottenere un servizio ferroviario migliore, all’altezza delle aspettative degli utenti.