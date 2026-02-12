 / Attualità

Attualità | 12 febbraio 2026, 16:28

Govone: i saluti della comunità alla direttrice delle Poste

Va in pensione Vilma Massano titolare dell’ufficio postale. A volte impegnata anche a Canove di Govone. Un servizio prestato sempre con professionalità e garbo

Il sindaco Giampiero Novara con Vilma Massano

Ultimo giorno di lavoro oggi per la direttrice dell’ufficio postale di piazza Vittorio Emanuele II a Govone, Vilma Massano, che dopo ben 41 anni di servizio nelle Poste Italiane ha raggiunto l’età del pensionamento.

Una breve e sentita cerimonia, culminata con consegna di una pergamena e di una rosa da parte del sindaco Giampiero Novara a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità govonese, ha concluso il servizio operativo della signora Massano, visibilmente commossa.

Sempre gentile e disponibile con la clientela, in particolare con le persone anziane, Vilma Massano ha dunque raggiunto l’età della quiescenza e lascia in tutti i govonesi un ricordo di efficienza e simpatia, sottolineato dal testo del ringraziamento ufficiale:

Un ringraziamento corale a Vilma Massano per il servizio prestato per tanti anni al nostro paese, con professionalità, dedizione e garbo, come titolare dell’ufficio postale”.

Alla cerimonia hanno partecipato anche alcuni cittadini per un cordiale saluto alla signora Massano, al quale si unisce la redazione di La Voce di Alba.

Silvano Bertaina

