Govone: i saluti della comunità alla direttrice delle Poste

Ultimo giorno di lavoro oggi per la direttrice dell’ufficio postale di piazza Vittorio Emanuele II a Govone, Vilma Massano, che dopo ben 41 anni di servizio nelle Poste Italiane ha raggiunto l’età del pensionamento.

Una breve e sentita cerimonia, culminata con consegna di una pergamena e di una rosa da parte del sindaco Giampiero Novara a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità govonese, ha concluso il servizio operativo della signora Massano, visibilmente commossa.

Sempre gentile e disponibile con la clientela, in particolare con le persone anziane, Vilma Massano ha dunque raggiunto l’età della quiescenza e lascia in tutti i govonesi un ricordo di efficienza e simpatia, sottolineato dal testo del ringraziamento ufficiale:

“Un ringraziamento corale a Vilma Massano per il servizio prestato per tanti anni al nostro paese, con professionalità, dedizione e garbo, come titolare dell’ufficio postale”.

Alla cerimonia hanno partecipato anche alcuni cittadini per un cordiale saluto alla signora Massano, al quale si unisce la redazione di La Voce di Alba.