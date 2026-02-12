 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 12 febbraio 2026, 14:49

Tariffe agevolate per tutti gli studenti della conurbazione di Bra

Siglato un accordo che elimina differenze di costo per gli utenti di alcune zone di Cherasco

Tariffe agevolate per tutti gli studenti della conurbazione di Bra

Grazie all’intervento del Comune di Bra, ente capofila della conurbazione che lega la Città della Zizzola ai comuni di Cherasco, Pocapaglia, Sanfrè e Sommariva del Bosco, e alla collaborazione degli enti coinvolti, si è risolta in modo favorevole all’utenza una problematica che si era venuta a creare nei confronti degli studenti residenti in alcune zone del territorio di Cherasco, costretti a pagare somme superiori rispetto agli altri.

“Una volta pervenutaci la segnalazione dall’associazione Comuneroero odv e da alcuni utenti”, spiegano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore ai trasporti Francesca Amato, “ci siamo subito attivati per risolvere la situazione in qualità di comune capofila della conurbazione. Grazie un confronto costruttivo tra i soggetti coinvolti, si è giunti ad un accordo condiviso secondo cui tutti gli utenti che viaggiano in direzione Bra dalle zone di Cherasco, Roreto e Bricco de Faule potranno usufruire di abbonamenti con tariffe urbane. Un ringraziamento va a Granda Bus per la disponibilità ad intervenire e all’associazione Comuneroero per il suo intervento”.

Il Consorzio Trasporti Granda Bus ha inoltre precisato che i titoli di viaggio della conurbazione di Bra (gli abbonamenti) saranno regolarmente accettati a bordo anche sulle seguenti linee extraurbane in transito in queste località conurbate, nel dettaglio la linea 35 Fossano – Bra e la linea 415 Carrù – Bra. 

Tuttavia, su tali linee extraurbane, per i biglietti di corsa semplice acquistati a bordo autobus e per l’utilizzo del credito trasporto si applicano le tariffe extraurbane.Infine, per gli abbonamenti in corso di validità acquistati con tariffa extraurbana dalle località conurbate di Bricco de Faule, Roreto e Cherasco, gli utenti potranno richiedere il rimborso della differenza del costo sostenuto. 

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium