Addio a Pierino Barberis, storico capotreno ed ex sindaco di Margarita

Margarita piange la scomparsa a 77 anni di Pierino Barberis, anche ex sindaco. Molto conosciuto e rispettato sia nel mondo ferroviario che nella vita pubblica del paese. Ex ferroviere, per lunghi anni capotreno presso il deposito del personale viaggiante di Cuneo, Barberis ha lasciato un bel ricordo tra gli ex colleghi.

Pierino Barberis era altrettanto stimato dai suoi concittadini: il suo impegno per Margarita è iniziato nel 1985 con la sua prima elezione a primo cittadino, quando aveva 37 anni, venendo poi riconfermato anche nel mandato successivo nel 1999, conclusosi nel 2004.

Per quattro mandati si è messo al servizio della comunità impegnandosi nella vita amministrativa con dedizione e serietà, la stessa riconosciutagli sui treni.

Profondo il cordoglio che in queste ore giunge alla famiglia da parte della comunità a cui si unisce anche quello del sindaco Michele Alberti.

“Vivevo già a Margarita quando è stato eletto sindaco – lo ricorda Alberti -, un compito gravoso che solamente quando lo sono diventato anche io ho potuto comprenderne l'impegno. Per questo ho sempre rispettato molto il suo operato. Allora ero capogruppo degli alpini di Margarita ed ho sempre potuto contare su un suo supporto e partecipazione per le manifestazioni dell'associazione. Si prodigava nella risoluzione di problemi e istanze dei suoi concittadini assicurandosi il rispetto di tutti. Non era mai preoccupato, aveva un bel carattere. Siamo sempre andati d'accordo. Non abbiamo condiviso la carriera amministrativa, ma abbiamo certamente stretto una bella amicizia. Da parte mia e di tutta l'Amministrazione siamo vicini alla famiglia e ci stringiamo al loro dolore”.

Lascia i figli Chiara con Luca e Diego con Anna, e l'amata nipotina Maddalena insieme ai parenti tutti.

Stasera alle 20 sarà recitato il Rosario nella chiesa parrocchiale di Margarita, dove domani, venerdì 13 febbraio, alle 15 si celebreranno i funerali a cui amici, colleghi e cittadini potranno unirsi per rendergli l’ultimo saluto.