Il canile di Pollenzo sotto i riflettori: l'Amministrazione si difende dalle critiche

In merito alle segnalazioni di privati riguardo alle modalità di gestione del canile intercomunale di Pollenzo, alle ispezioni effettuate nella struttura e alle voci, spesso imprecise o parziali, riportate sui social, il Comune di Bra intende chiarire, per quanto di propria competenza, quanto segue.

Le ispezioni, effettuate nel mese di luglio dai Carabinieri Forestali, hanno rilevato alcune irregolarità di natura amministrativa, mentre non sono mai state contestate mancanze relativamente alla salute e al benessere degli animali.

Nello specifico, i verbali riportano difformità relativamente lo stato di conservazione di alcuni cibi e medicinali, materiali di cui non è stata contestata la somministrazione agli animali e che sono stati regolarmente smaltiti secondo le indicazioni ricevute dagli enti competenti.

L’Amministrazione, competente in merito all’affidamento del servizio territoriale a un operatore economico specializzato (nello specifico l’Associazione LIDA - Lega Italiana Diritti dell’Animale, Sezione Alba-Bra Odv) tramite procedura ad evidenza pubblica, informata dei fatti ha approfondito la tematica, anche attraverso richieste di chiarimenti all’affidatario e agli enti che hanno effettuato i controlli, seguendo con attenzione l’evoluzione della vicenda e gli adempimenti conseguenti.

Contestualmente, è stato richiesto al Servizio Veterinario dell’ASL CN2, titolare dei controlli in materia sanitaria sulla struttura, un riscontro puntuale sul benessere degli animali ospitati, sia in termini generali, sia con specifico riferimento alle ispezioni effettuate nel mese di luglio.

Per entrambe le richieste, l’ASL, in qualità di massimo organo competente in materia, ha confermato con una nota scritta che il benessere degli animali è stato giudicato idoneo, così come adeguati risultano gli spazi a loro dedicati. I verbali di ispezione certificano inoltre il buono stato di salute e di benessere degli animali ospitati, escludendo criticità sotto il profilo sanitario.

L’Amministrazione si è inoltre confrontata a più riprese con i gestori del canile per un approfondimento in merito alla gestione e rispetto a quanto emerso, in un’ottica collaborativa e migliorativa del servizio, secondo anche quanto previsto dal capitolato di affidamento, oltre ad aver incontrato i volontari che operano nel rifugio.

E’ confermata la piena disponibilità ad accogliere segnalazioni circostanziate e costruttive, finalizzate al miglioramento continuo del servizio. L’Amministrazione continuerà a operare con trasparenza, rigore e responsabilità nell’ambito delle proprie competenze, tutelando il benessere animale e l’interesse pubblico.