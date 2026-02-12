Chiusa di Pesio, installato lo sportello ATM Postamat nell'Ufficio Postale di via Vallauri

È stato installato lo sportello ATM Postamat presso l’Ufficio Postale di via Tommaso Vallauri 72 a Chiusa di Pesio. Il servizio sarà operativo a partire da domani, venerdì 13 febbraio.

Si tratta di un servizio atteso e fortemente richiesto dall’Amministrazione comunale fin dal 2020, più volte sollecitato negli anni attraverso comunicazioni indirizzate alla Filiale di Cuneo di Poste Italiane, ai responsabili di BancoPosta e all’Ufficio Piccoli Comuni.

«Nel tempo abbiamo mantenuto costanti contatti con i diversi referenti territoriali e istituzionali di Poste Italiane, ribadendo l’importanza dell’attivazione del servizio per il territorio», spiega la vicesindaca Daniela Giordanengo.

Il 4 marzo 2024, in occasione della riapertura dell’Ufficio Postale dopo i lavori di riqualificazione realizzati nell’ambito del progetto Polis, era già stato predisposto lo spazio destinato allo sportello ATM, confermando la volontà di procedere con l’installazione, oggi finalmente concretizzata.

"L’attivazione del Postamat rappresenta un importante ampliamento dell’offerta di servizi messi a disposizione dall’Ufficio Postale di Chiusa di Pesio, che negli ultimi mesi si è arricchita anche della possibilità di richiedere e rinnovare il passaporto direttamente in sede, a beneficio delle cittadine e dei cittadini", prosegue la vicesindaca.

Che conclude: "Lo sportello risponde alle numerose richieste pervenute dai residenti, anche in seguito alla chiusura della filiale Intesa Sanpaolo, e si configura come un servizio particolarmente utile anche per i turisti che scelgono di soggiornare nel nostro Comune, contribuendo a migliorare l’accessibilità ai servizi essenziali e la qualità dell’accoglienza in Valle Pesio".

L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per il traguardo raggiunto e ringrazia Poste Italiane per l’attenzione dimostrata verso le esigenze della comunità, con un particolare ringraziamento al dott. Guido Antonio Bonadies, Responsabile delle Relazioni Istituzionali del Nord Ovest, e alla Direttrice della Filiale di Cuneo, dott.ssa Concetta Agrò, con i quali l’Amministrazione si è interfacciata ripetutamente per giungere alla positiva conclusione dell’iter.