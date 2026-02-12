"Carlevè d'Racunis", una festa che riscuote i ricordi: la sfilata dei carri torna in città

Sabato 21 febbraio torna il 46° “Carlevè d'Racunis”: a partire dalle ore 15 il centro cittadino sarà animato da tanti eventi e iniziative per bambini e adulti, organizzati dalla Pro Loco Racconigi Attiva, il Comune e l’associazione Racconigincentro, in collaborazione con le scuole, la Direzione Regionale Musei e le maschere racconigesi Giandoja e Giacometta. Novità di quest’anno sarà il ritorno, dopo 15 anni, della sfilata per le vie della città con i carri.

Il programma completo della manifestazione sarà il seguente.

Giovedì 19 febbraio, come anteprima della giornata di festa, Giandoja e Giacometta, i paggi e le damigelle, accompagnati dalle maschere del saluzzese, faranno visita in mattinata alle scuole dell’infanzia e al pomeriggio a Villa Annarita e al Centro Alambicco.

Sabato 21 febbraio i festeggiamenti partiranno alle ore 15, con un laboratorio per famiglie al Castello Reale dal titolo “Maschere e mascheroni”. (Per partecipare è necessario prenotare scrivendo all’indirizzo email drm-pie.racconigi.sed@cultura.gov.it ).

A seguire, alle ore 15:15, festa dei bambini in maschera in piazza Vittorio Emanuele II con giochi, animazioni, tante sorprese e merenda finale offerta dagli associati di Racconigincentro in collaborazione col gruppo Avis Racconigi.

“Siamo molto felici di poter dedicare un momento speciale ai più piccoli all’interno del programma del Carnevale -commenta Luca Redigolo, presidente di Racconigincentro- In piazza ci sarà Virna Lava con il truccabimbi, giochi e animazione per far divertire tutti i bambini in maschera. Ringraziamo di cuore Avis Racconigi per la disponibilità e la collaborazione nella distribuzione della merenda”.

Alle ore 16 ci sarà la premiazione del concorso Carnevale in vetrina, organizzato in collaborazione con l’Istituto Muzzone: “Come lo scorso anno i bambini della scuola primaria hanno realizzato elaborati a tema Carnevale che verranno esposti nelle vetrine dei negozi aderenti a Racconigincentro. Saranno gli stessi commercianti a premiare le opere più meritevoli con buoni acquisto da utilizzare nelle cartolerie locali -spiega la consigliera con delega all’istruzione Elisa Reviglio- È un’iniziativa importante: da un lato aiuta a mantenere viva la tradizione del Carnevale tra i più giovani, dall’altro invita cittadini e famiglie a passeggiare per le vie e piazze, osservare le vetrine e scoprire le “opere” di figli, nipoti e amici. Un progetto che mette in rete scuola, bambini e negozianti e che rafforza il senso di comunità”.

I festeggiamenti del Carnevale continuano alle ore 17, con l’investitura e la consegna delle chiavi della città alle maschere Giandoja e Giacometta, e alle ore 18, con l’apertura dello stand gastronomico a cura di Dream Bar.

“Finalmente qualcuno ha riacceso la fiammella del Carnevale a Racconigi: da 15 anni non si vedeva più la sfilata con i carri e siamo davvero contenti di poterla riproporre. È un modo per far riaffiorare tanti ricordi in chi c’era e, soprattutto, per far divertire i bambini - fa sapere Giancarlo Gribaudo, che interpreta la maschera di Giandoja dall’84 - Quest’anno abbiamo già partecipato a diverse sfilate, tra cui Busca, Saluzzo e Caraglio, ma quella di Racconigi sarà sicuramente la più emozionante. Come sempre non mancheranno anche le visite agli asili e ai centri diurni, per portare un po’ di allegria e divertimento a tutti”.

Alle ore 20:30 ci sarà l’evento più atteso della giornata: sfilata dei carri allegorici per le vie della città con i gruppi di Racconigi, Carmagnola, Villafalletto, Fossano-Centallo e Mondovì, insieme alla banda musicale Città di Racconigi. Il percorso della sfilata sarà il seguente: via Umberto I (da via San Domenico), piazza Carlo Alberto e corso Principi di Piemonte.

“Dopo 15 anni di assenza siamo davvero felici e orgogliosi di poter riportare la sfilata dei carri a Racconigi: è un risultato importante per tutta la città. Ci aspettiamo grande partecipazione ed entusiasmo da parte di famiglie, bambini e gruppi del territorio -dichiara Lorenzo Ceniccola, presidente di Racconigi Attiva- Un ringraziamento speciale va al Comune che ci ha dato un supporto concreto nell’organizzazione. Il Carnevale di Racconigi è stato in passato uno dei più importanti della provincia: il nostro obiettivo è farlo crescere di nuovo e riportarlo ai fasti di un tempo”.

Le celebrazioni del Carnevale si concluderanno alle 22:30 in piazza Carlo Alberto, con una grande Festa in maschera con dj-set a cura dei carri e servizio bar a cura di Racconigi Attiva.

“Il ritorno della sfilata dei carri rappresenta un segnale molto bello per Racconigi: è una tradizione che unisce generazioni diverse e riporta il Carnevale al centro della vita cittadina. Eventi come questo sono possibili solo grazie all'impegno e alla collaborazione tra associazioni, scuole, volontari e attività locali, e dimostrano quanto sia forte il senso di comunità del nostro territorio”, conclude il consigliere Andrea Pettiti.