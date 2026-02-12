 / Economia

Economia | 12 febbraio 2026, 09:30

Nuovo direttivo alle Acli di Carassone. Settimo mandato per il presidente Domenico Bertolino

Il circolo monregalese festeggerà gli 80 anni dalla fondazione in estate. A Giacomo Roà, 51 anni nelle Acli, la carica di presidente onorario

Rinnovato nel mese di gennaio il consiglio direttivo del circolo Acli di Carassone Mondovì che rimarrà in carica per i prossimi 4 anni.

Domenico Bertolino è stato riconfermato presidente, per il suo settimo mandato, in un ruolo che ricopre da 24 anni con dedizione e spirito di servizio in favore dell’associazione.

Al suo fianco due vicepresidenti, Consuelo Blua e Agnese Masante, mentre la carica di segretaria è stata affidata a Monica Giordana.

Giacomo Roà, da 51 anni socio delle Acli, è confermato presidente onorario.

Completano il direttivo dell’attivissimo circolo monregalese i consiglieri: Ivano Barberis, Olivier Ferrero, Giovanni Giordana, Giacomo Motta, Mattia Vaschetti e Alessandro Vinai.

Il presidente Domenico Bertolino ha ricordato che il circolo di Carassone compirà quest’anno gli 80 anni dalla fondazione e ha annunciato che in estate si organizzerà una festa per celebrare l’avvenimento:

La prima sede era uno spazio molto piccolo, luogo di ritrovo per un quartiere abitato soprattutto da operai. Verso la fine degli anni ’40 si poterono utilizzare i locali adiacenti la parrocchia di San Giovanni ed Evasio e successivamente cominciò l’attività sociale e di aggregazione, con la mescita e le varie iniziative che ancor oggi ci contraddistinguono”.

Entrato nelle Acli negli anni ’80, Domenico Bertolino è l’anima del circolo e non solo di quello carassonese. Negli ultimi tempi è impegnato anche nei lavori di ristrutturazione della nuova sede Acli in via Beccaria 16 a Mondovì Breo, con la passione del “fare” che lo contraddistingue.

Complimenti e auguri di buon lavoro al nuovo direttivo da parte del presidente delle Acli provinciali Elio Lingua, anche a nome di tutta la presidenza provinciale.

C.S.

