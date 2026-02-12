Nuovo direttivo alle Acli di Carassone. Settimo mandato per il presidente Domenico Bertolino

Rinnovato nel mese di gennaio il consiglio direttivo del circolo Acli di Carassone Mondovì che rimarrà in carica per i prossimi 4 anni.

Domenico Bertolino è stato riconfermato presidente, per il suo settimo mandato, in un ruolo che ricopre da 24 anni con dedizione e spirito di servizio in favore dell’associazione.

Al suo fianco due vicepresidenti, Consuelo Blua e Agnese Masante, mentre la carica di segretaria è stata affidata a Monica Giordana.

Giacomo Roà, da 51 anni socio delle Acli, è confermato presidente onorario.

Completano il direttivo dell’attivissimo circolo monregalese i consiglieri: Ivano Barberis, Olivier Ferrero, Giovanni Giordana, Giacomo Motta, Mattia Vaschetti e Alessandro Vinai.

Il presidente Domenico Bertolino ha ricordato che il circolo di Carassone compirà quest’anno gli 80 anni dalla fondazione e ha annunciato che in estate si organizzerà una festa per celebrare l’avvenimento:

“La prima sede era uno spazio molto piccolo, luogo di ritrovo per un quartiere abitato soprattutto da operai. Verso la fine degli anni ’40 si poterono utilizzare i locali adiacenti la parrocchia di San Giovanni ed Evasio e successivamente cominciò l’attività sociale e di aggregazione, con la mescita e le varie iniziative che ancor oggi ci contraddistinguono”.

Entrato nelle Acli negli anni ’80, Domenico Bertolino è l’anima del circolo e non solo di quello carassonese. Negli ultimi tempi è impegnato anche nei lavori di ristrutturazione della nuova sede Acli in via Beccaria 16 a Mondovì Breo, con la passione del “fare” che lo contraddistingue.

Complimenti e auguri di buon lavoro al nuovo direttivo da parte del presidente delle Acli provinciali Elio Lingua, anche a nome di tutta la presidenza provinciale.