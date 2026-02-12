Teatro Sociale di Alba: la commedia "Luna Park" di Oscar Barile registra il tutto esaurito

Tutto esaurito al Teatro Sociale di Alba per l’appuntamento di domenica 15 febbraio alle 17. La commedia "Luna Park", scritta e diretta da Oscar Barile, ha registrato il sold out con largo anticipo, confermando il legame del pubblico per il teatro del territorio e per la lingua piemontese.

Sul palco, gli attori della storica Compagnia del Nostro Teatro di Sinio APS porteranno in scena uno spaccato di vita locale che oscilla tra il sorriso e la riflessione. Il titolo, "Luna Park", è una metafora pungente della trasformazione delle nostre colline. I "langhetti", specialmente chi ha qualche anno in più, guardano con un pizzico di nostalgia a una Langa che sembra quasi svanita, trasformata oggi in un palcoscenico perfetto – a tratti stucchevole – per turisti e visitatori da tutto il mondo. Ma cosa resta dei paesi di una volta? Esistono ancora i momenti per le quattro chiacchiere dopo la messa o il senso di "piccola comunità" che ha sempre reso uniche queste terre?

Attraverso le piccole storie dei protagonisti, Oscar Barile ci invita a guardare a questo cambiamento con l'ironia che contraddistingue la sua scrittura. Proprio come accade al luna park, lo spettacolo promette di farci riflettere in modo divertente, tra un sorriso e una considerazione su quanto velocemente stia cambiando il mondo fuori dalla nostra porta.

INFO BIGLIETTI

Anche se i posti sono esauriti, è possibile contattare il numero 0173 292470 per informazioni o eventuali disponibilità dell'ultimo minuto.