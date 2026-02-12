 / Eventi

Eventi | 12 febbraio 2026, 09:23

Teatro Sociale di Alba: la commedia "Luna Park" di Oscar Barile registra il tutto esaurito

Sul palco, gli attori della storica Compagnia del Nostro Teatro di Sinio APS porteranno in scena uno spaccato di vita locale che oscilla tra il sorriso e la riflessione

Teatro Sociale di Alba: la commedia &quot;Luna Park&quot; di Oscar Barile registra il tutto esaurito

Tutto esaurito al Teatro Sociale di Alba per l’appuntamento di domenica 15 febbraio alle 17. La commedia "Luna Park", scritta e diretta da Oscar Barile, ha registrato il sold out con largo anticipo, confermando il legame del pubblico per il teatro del territorio e per la lingua piemontese.

Sul palco, gli attori della storica Compagnia del Nostro Teatro di Sinio APS porteranno in scena uno spaccato di vita locale che oscilla tra il sorriso e la riflessione. Il titolo, "Luna Park", è una metafora pungente della trasformazione delle nostre colline. I "langhetti", specialmente chi ha qualche anno in più, guardano con un pizzico di nostalgia a una Langa che sembra quasi svanita, trasformata oggi in un palcoscenico perfetto – a tratti stucchevole – per turisti e visitatori da tutto il mondo. Ma cosa resta dei paesi di una volta? Esistono ancora i momenti per le quattro chiacchiere dopo la messa o il senso di "piccola comunità" che ha sempre reso uniche queste terre?

Attraverso le piccole storie dei protagonisti, Oscar Barile ci invita a guardare a questo cambiamento con l'ironia che contraddistingue la sua scrittura. Proprio come accade al luna park, lo spettacolo promette di farci riflettere in modo divertente, tra un sorriso e una considerazione su quanto velocemente stia cambiando il mondo fuori dalla nostra porta.

 INFO BIGLIETTI

Anche se i posti sono esauriti, è possibile contattare il numero 0173 292470 per informazioni o eventuali disponibilità dell'ultimo minuto.

