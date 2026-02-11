L'Alberghiero di Dronero si apre al futuro: AI e realtà virtuale entrano in classe

Si è svolto nelle scorse settimane, presso l’IIS Alberghiero “Donadio” di Dronero, il corso POC “Intelligenza Artificiale e Creatività”, rivolto agli studenti della classe 3ªG e ad alcuni alunni della 4ªG (indirizzo Accoglienza). Il percorso, inserito nelle attività di orientamento e valido come PCTO, ha rappresentato un’importante occasione di crescita formativa e professionale.

Il corso ha proposto attività laboratoriali dedicate alla scoperta delle nuove tecnologie e dell’Intelligenza Artificiale, integrate con esperienze immersive nell’Eduverso, ambienti virtuali progettati per la didattica e la collaborazione. Attraverso l’utilizzo di droni, videocamere a 360° e visori per la realtà virtuale, gli studenti hanno esplorato spazi digitali interattivi, sperimentando modalità innovative di apprendimento e comunicazione.

Durante il percorso, della durata complessiva di 30 ore, tenuto dal docente esperto Francesco Dino con la collaborazione della docente tutor Lucia MA Rosso, gli studenti si sono inoltre dedicati alla realizzazione di un nuovo sito web interamente dedicato all’orientamento scolastico, consultabile all’indirizzo www.alberghierodronero.altervista.org . Il progetto ha previsto la produzione di interviste, tour virtuali degli spazi dell’Istituto, riprese video e servizi fotografici, offrendo agli studenti un’esperienza concreta di progettazione multimediale e comunicazione digitale.

L’iniziativa ha consentito ai partecipanti di avvicinarsi in modo consapevole al mondo dell’Intelligenza Artificiale, sviluppando creatività, competenze digitali e spirito critico, in linea con le esigenze della scuola contemporanea e con le richieste del mondo del lavoro.

Il corso rientra tra le attività finanziate dal Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” (POC) ed è finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa e al potenziamento delle competenze tecnico-professionali degli studenti.