Magliano Alpi: Open Day Carte d'Identità Elettronica il 22 e 23 marzo

Il Comune di Magliano Alpi organizza un Open Day eccezionale nei giorni 22 e 23 marzo dedicato al rilascio della Carta d'Identità Elettronica (CIE). Un'opportunità importante per i cittadini che ancora possiedono il vecchio documento cartaceo.

A partire dal 3 agosto 2026, tutte le carte d'identità cartacee cesseranno di essere valide, indipendentemente dalla data di scadenza indicata sul documento. Anche se la vostra carta riporta una validità successiva a tale data, dovrà comunque essere sostituita entro il termine stabilito.

La nuova Carta d'Identità Elettronica rappresenta il documento moderno e sicuro indispensabile per viaggiare all'estero e accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

L'Amministrazione comunale invita i cittadini ad approfittare di questa opportunità straordinaria per evitare disagi e lunghe file nelle settimane precedenti la scadenza. La prenotazione è obbligatoria: gli accessi saranno organizzati su appuntamento per garantire un servizio rapido ed efficiente.

Per prenotare il vostro appuntamento, contattate gli uffici comunali negli orari di apertura o attraverso i canali ufficiali del Comune di Magliano Alpi.

L'invito dell'Amministrazione è chiaro: rinnovate il vostro documento con anticipo per evitare le corse dell'ultimo minuto e viaggiare senza preoccupazioni.